Papirnate maramice na testu: Iznenadit će vas koliku su težinu izdržale čak i mokre

Još uvijek je prisutan covid, a već neko vrijeme napada i hripavac. Aktivna je i gripa, ima dosta viroza – svako malo pa dijete donese nešto iz škole – a već i sasvim obična prehlada podrazumijeva ruke i džepove pune papirnatih maramica, osnovnog sredstva za preživljavanje s nosom koji nesmiljeno curi. Usred smo sezone papirnatih maramica, police trgovina također su ih pune: različitih pakiranja, mirisa, cijena. Je li svejedno za kojima posegnuti? Ima li realne razlike između onih po 0,79 eura za pakiranje od deset paketića i maramica čijih deset paketića stoji 3,30 eura? Naše je testiranje pokazalo da itekako ima razlike. Također, pokazalo je da se u odabiru papirnatih maramica ne možete voditi samo cijenom, odnosno principom 'skuplje je bolje'. Jer, od deset različitih papirnatih maramica koje smo podvrgnuli testiranju – a bile su to maramice Violeta, Paloma Classic, Floralys Premium, Tempo, Zewa Deluxe, SoftStar, K-Classic, Lovely, S-Budget i Soft&Sicher – neke od najjeftinijih pokazale su se jednako meke i čvrste kao i najskuplje.

Dvije najskuplje, gdje za jednu pojedinu maramicu valja izdvojiti 0,04 odnosno 0,03 eura, imaju posebnu osobinu. Mogu se oprati u perilici rublja na temperaturi do 60 stupnjeva bez da se raspadnu. Naravno, nećete prati papirnate maramice kako biste ih ponovno koristili, ali vjerujemo da nema osobe kojoj se barem jednom nije dogodilo da se maramica zaboravljena u nekom od džepova u perilici rublja raspadne i uneredi svu odjeću. Maramice Zewa Deluxe i Tempo s oznakom traperica možete slobodno zaboraviti u džepu odjeće. Neće se raspasti. Tempo maramice za potrebe ovog testiranja kupili smo u pakiranju s deset paketića, po cijeni od 3,30 eura, a svaki pojedini paketić sadrži devet 4-slojnih maramica. Osim što su nepoderive u perilici rublja, namirisane su eteričnim uljima pa pomažu prodisati kad je zbog prehlade začepljen nos. No, ono što se kod njih usjeklo u pamćenje ipak nije miris, iako je ugodan, već mekoća, baršunast osjećaj pod prstima. I Zewa Deluxe maramice su namirisane, aromatizirane s mirisom čaja. One stoje 2,91 euro, ako govorimo o paketu s 10 paketića od po deset maramica, u ovom slučaju troslojnih. Njihov se osvježavajuć miris probija i iz zatvorenog pakiranja. Tempo i Zewa maramice jednakih su dimenzija, svaka mjeri 21 x 21 cm. Na testu trganja suhe maramice također su podjednake: čvrste su, ali ne i žilave. No, taj test uspješno su prošle sve isprobane maramice. Za niti jedne od njih nemamo primjedbu zbog eventualnog lakog trganja suhe maramice. Tempo i Zewa, međutim, podjednake su bile i na testu opterećenja mokre maramice.

U pet od deset slučajeva, mokra maramica bez problema je držala više od pola kilograma Foto: Sandra Mikulčić

Svaku od maramica razvukli smo preko metalne posude te ju za posudu pričvrstili gumicom. Na maramicu smo potom izlili 50 ml vode, pa na mokru maramicu slagali pikule – dok se ne podere pod težinom. Kroz Tempo i Zewa maramicu voda je prolazila polako, a na svaku od njih složili smo po 74 male i sedam velikih pikula, ukupne težine 544 grama. Dakle, mokra maramica bez problema je držala više od pola kilograma! Više pikula nismo imali, a ne bi ni stale na maramicu... Ostavili smo pikule da tako stoje na mokroj maramici pet minuta, bez promjene. Maramica 1 : pikule 0. Štoviše, maramice su bez oštećenja preživjele i skidanje gumice. Jednako je završio i test Mullerovih SoftStar maramica, čijih se 15 paketića od po deset 4-slojnih maramica prodaje po cijeni od 1,71 euro. I one su mekane na dodir, nenametljivo namirisane. Dimenzijama su slične: 20,5 x 21 cm. Iako je kroz SoftStar maramicu voda prošla brže nego kroz Zewu i Tempo, i ove su se hrabro držale na testu s vodom i pikulama. I na njoj je 544 grama u šarenim pikulama stajalo još pet minuta nakon slaganja, a ostala je čitava i nakon uklanjanja gumice kojom je bila pričvršćena za posudu. Tu su izdržljivost u mokrom izdanju pokazale još i Sparova Lovely i DM-ova Soft&Sicher marka maramica. Obje su također bez trganja podnijele teret 74 male i sedam velikih pikula, ukupno 544 grama, još pet minuta nakon slaganja, s tim što je Soft&Sicher maramica popustila kod uklanjanja gumice. Lovely maramica dimenzija je 21 x 21 cm. Dolazi 15 paketića u pakiranju po cijeni 2,59 eura. U svakom je po deset 4-slojnih maramica. Meke su, baršunaste i vesele šarenim, živahnim omotom. Nisu namirisane i kroz njih je voda brže prolazila nego kroz Soft&Sicher maramicu, čije pakiranje od 15 paketića stoji 2,25 eura. U svakom je paketiću po deset 4-slojnih maramica dimenzija 20,5 x 21 cm. Bez mirisa su, ali proizvođač ističe da nisu 100% celuloza, već sadrže i nešto pamuka.

Preostalih pet vrsta maramica test s vodom i pikulama okončalo je razderotinom i propadanjem pikula u posudu. S-Budget svoje pakiranje s 10 paketića od po devet troslojnih maramica cijeni 0,79 eura, čime su te Intersparove maramice najpovoljnije u ovom testiranju, gledamo li cijenu po paketu, te među tri najjeftinije, gledamo li cijenu od 0,01 euro po maramici, koliko još stoje i Floralys Premium iz Lidla, Kauflandov K-Classic i već spomenute Mullerove SoftStar maramice. No, sve su one, osim S-Budget maramica, 4-slojne. Iako troslojan, S-Budget se hrabro držao. Mokar je izdržao teret 45 manjih pikula, ukupno 247 grama. Dimenzije su mu 20,5 x 21 cm te je s izvaganim 2,1 gramom među tri najlakše maramice. Toliko teže i Violeta i Paloma maramica. Violeta je dimenzija 20 x 20 cm, a Paloma 20 x 20,5 cm. Paloma Classic maramice imaju nježan, nenametljiv miris, a mokra maramica izdržala je 25 pikula, odnosno 139 grama. Deset paketića troslojnih Paloma maramica, po deset maramica u svakom, stoji 1,99 eura

Na Violeta maramicama naznačeno je da nisu namirisane, što je bitno onima kojima smeta miris na maramicama, i zaista nemaju nikakav miris. Na suhom testu pokazale su se dosta izdržljive, teže ih je poderati. No, mokra maramica ponijela je samo osam pikula (42 grama) pa se poderala. Na ponovljenom testu, s drugom Violeta maramicom, ona se poderala nakon šest pikula (33 g). Taj im test očito nije dobro 'legao'. Pakiranje s deset paketića Violeta maramica, s po deset 3-slojnih maramica u svakom paketiću, stoji 1,99 eura.

Foto: Sandra Mikulčić

Floralys Premium maramice također nemaju miris, i njih je teže poderati u suhom izdanju. Na pakiranju im i piše: mekane i jake. Najteže su od svih isprobanih – svaka maramica teži 2,7 grama. Voda je na mokrom testu kroz maramicu brzo prošla, a maramica se poderala sa 16 pikula na sebi (89 g). Na ponovljenom testiranju izdržala je 21 pikulu s ukupno 114 grama. Deset paketića Floralys Premium maramica, s po deset 4-slojnih maramica u svakom, stoji 1,49 eura.

Kauflandove K-Classic maramice dimenzijama (21 x 21) i težinom (2,6 g po maramici) svrstale su se među konkretnije. Na dodir su mekane, ugodne, bez mirisa. Čvrste su, suhe prilikom trganja pružaju otpor. Na mokrom testu, vodu je maramica propuštala sporije, dosta sporije od ostalih. Izdržala je 73 manje pikule ukupne težine 402 grama. K-Classic maramice dolaze u pakiranju od po deset paketića, u svakom po deset 4-slojnih maramica. Takvo pakiranje stoji 1,49 eura. Jedine su od testiranih na kojima je navedena i gramaža papira: 58 grama po metru četvornom.

