BMW M5 Touring sa 727 KS uz hibridnu asistenciju i do 67 km samo na struju

BMW je predstavio novi M5 Touring, karavansku verziju najsportskije Serije 5, koju je dosad proizvodio u samo dva navrata - od 1992. do 1996. i od 2007. do 2010. godine. Novi bavarski sportski karavan sada dolazi u plug-in hibridnoj varijanti i najsnažniji je takav auto u povijesti s motorom s unutarnjim izgaranjem s ukupno 727 KS i 1000 Nm okretnog momenta. Pokreće ga 4.4-litreni V8 biturbo s 585 KS i 750 Nm, koji je potpomognut električnim motorom od 197 KS i 280 Nm.









Snaga se na sva četiri kotača (XDrive) prenosi putem 8-stupanjskog Steptronic automatskog mjenjača. Od 0 do 100 km/h ubrzava za 3,6 s, od 0 do 200 km/h za 11,1 s, a najveća brzina je 305 km/h. Litij-ionska baterija kapaciteta 18,6 kWh nalazi se u podnici, a električni doseg je do 67 km. Dakle, M5 Touring je zamišljen kao automobil kojim u dnevnom commutingu može voziti samo na struju, odnosno s punom baterijom na 100 km troši samo 2,0 l/100 km, dok kada to vozač želi pretvara se u pravog brutalnog sportaša.













Dugačak je 510 cm i nudi prtljažnik od 500 litara. No, hibridni sustav donio je veliko povećanje mase pa je M5 Touring stigao do 2,5 tone. Cijena u Njemačkoj kreće od 144.000 eura.