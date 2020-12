Kroz virtualnu igru u haptičkom odijelu razvijaju sigurnije aute

Inženjeri tvrtke Volvo Cars zovu ga vrhunskim simulatorom vožnje i to nije samo izgovor da se prepuste igranju. Revolucionarni simulator miješane stvarnosti švedske tvrtke, predstavljen prošlog tjedna, koristi se za nove korake u sigurnosti i tehnologiji autonomne vožnje. Pokretno vozačko sjedalo, upravljač s haptičkim povratnim informacijama i kristalno jasnim naočalama za virtualnu stvarnost učinila bi svakog ljubitelja igre ljubomornim, ali simulator tvrtke Volvo Cars podiže ovaj koncept na novu razinu, što otežava razlikovanje stvarnosti od simulacije. I upravo je u tome poanta. Koristeći vrhunsku tehnologiju vodeće 3D razvojne platforme u stvarnom vremenu Unity i finskih stručnjaka za virtualnu i mješovitu stvarnost Varjo, simulator nudi vožnju pravog automobila stvarnim cestama. Kombinira životnu 3D grafiku visoke razlučivosti, naočale proširene stvarnosti i Teslasuit haptičko odijelo koje pruža povratne informacije iz virtualnog svijeta, uz istovremeno praćenje tjelesnih reakcija. Dakle, onaj tko ga nosi dok u virtualnom svijetu sudjeluje u sudaru, u stvarnom će svijetu osjetiti zatezanje pojasa, djelovanje sila kočenja, udarac...

Primjenom sila, vibracija ili pokreta, haptička tehnologija omogućuje stvaranje iskustva dodira u interakciji s virtualnim svijetom. Noseći napredno haptično odijelo Teslasuit, osobe u simulatoru mogu fizički osjetiti male reprodukcije sila koje bi čovjek doživio u stvarnom sudaru, ali pritom nemaju stvarni rizik. Odijelo također inženjerima omogućuje da testiraju ove reakcije proučavajući kako mišići, razina stresa i otkucaji srca reagiraju pod pritiskom te da primijene ove spoznaje u stvaranju sljedeće generacije sigurnosnih sustava usmjerenih na izbjegavanje i ublažavanje rizičnih situacija.

Ova kombinacija softvera i hardvera omogućuje inženjerima Volvo Carsa da beskrajno simuliraju prometne scenarije na pravoj cesti dok koriste pravi automobil, sve u potpunoj sigurnosti. Inženjeri tako mogu steći uvid u interakciju između ljudi i automobila, važan za razvoj sigurnosti, pomoći vozaču i značajki autonomne vožnje.

Ispitivači mogu biti izloženi zamišljenim značajkama aktivne sigurnosti i sustava pomoći vozaču, nadolazećim korisničkim sučeljima autonomnog pogona, budućim modelima automobila i mnogim drugim scenarijima. Može se koristiti na stvarnim testnim stazama ili u testnom laboratoriju, a svaki je scenarij u potpunosti prilagodljiv. Mogućnosti su doslovno bezbrojne. Lani je Volvo, u suradnji s tvrtkom Varjo, postao prvi proizvođač automobila koji je omogućio vožnju stvarnog auta s naočalama miješane stvarnosti. Sad je to iskustvo prošireno haptičkim odijelom koji osjećaje prenosi iz virtualnog u stvarni svijet.

- To nam omogućava da proučavamo autentične ljudske reakcije u sigurnom okruženju i uz djelić cijene stvarnog testa. Možemo testirati stvarne automobile u mnogim scenarijima koji izgledaju i osjećaju se stvarnima, a da pritom ništa ne moramo fizički graditi - rekao je Casper Wickman, stariji voditelj korisničkog iskustva u Volvu.

Pri razvoju sigurnosnih sustava za automobile, poput tehnologija za izbjegavanje sudara, ispitivanje je presudno. No, testiranje ovih sustava u stvarnosti može biti opasno, dugotrajno i skupo. Simulacije virtualne i mješovite stvarnosti omogućuju sigurno testiranje u autentičnim okruženjima, bez potrebe za izradom bilo kakvih fizičkih prototipova ili postavljanjem složenih scenarija.