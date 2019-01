Kako što sigurnije voziti autocestom po snijegu i ledu

Vožnja po snijegu i ledu je najzahtjevnija, a posebice se to odnosi na vožnju gorskim predjelima. U zimskim uvjetima, kada snijeg obilnije pada, osnovni je savjet da svi koji mogu odgode svoje putovanje, ali to, dakako, nije uvijek moguće, pogotovo ako se na putovanje mora zbog posla. No, mnogi ne žele ili ne mogu odgoditi ni odlazak na skijanje, pa se svakako treba dobro pripremiti i na putovanju voziti što sigurnije. To se jednako odnosi na vozače koji zimi putuju kroz Liku i Gorski Kotar, kao i one koji odlaze na skijanje u Alpe.

I zimi je - baš kao i ljeti - sigurnije putovati autocestom nego lokalnim cestama. Zimska služba Hrvatskih autocesta spremna je za zimske uvjete. Konkretno, 800 radnika te 178 teretnih i specijalnih vozila (posipači, snježni plugovi, ralice do 4,8 m širine, bočne ralice, bočni odbacivači snijega) spremni su za 24-satni rad, a HAC kaže da trenutačno raspolažu s 50.000 tona soli, od toga oko 570 tona kalcijeva klorida za mokro soljenje kod izrazito niskih temperatura.

Ujedno upozoravaju vozače da je zimska oprema - četiri zimske gume (M+S) ili četiri ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače - na kontinentalnim dijelovima autocesta obvezna do 15. travnja. Osim toga, savjetuju vozače da se prije kretanja na put informiraju o stanju na autocesti i njezinoj prohodnosti, te da svoju vožnju prilagode uvjetima na autocesti i prometnim znakovima na njoj. Naiđete li tijekom vožnje na ralicu, preporučljivo je voziti iza ralice, a ne ju pretjecati, koliko vam god to zamorno izgledalo. Kod obilnijih padalina na autocesti ralice rade u tzv. baterijskoj formaciji (dvije ralice u jednom smjeru) i nije ih moguće pretjecati. Ne zaboravite održavati siguran razmak od ralice, kao i od svih drugih vozila na autocesti.

I kad nema padalina tijekom zimskih mjeseci treba posebno paziti, što znači da treba prilagoditi brzinu i opreznije voziti na mostovima i vijaduktima jer se radi o mikroklimatskim zonama i uvijek je moguća nagla promjena vremenskih uvjeta (npr. ledana kiša koja se ledi trenutačno u dodiru s tlom). Stoga ta područja zimska služba stalno preventivno posipava. Ali, oprez, za vrijeme snježnih padalina uloga zimske službe je osigurati prohodnost, što u situacijama obilnijih snježnih padalina podrazumijeva i do 10 cm snijega na kolniku. To svakako ne znači da se snijeg ne uklanja odmah s početkom snježnih padalina već se po prolasku ralice za vrijeme padalina stvara novi snježni pokrivač, koji se čisti odmah u slijedećem ciklusu.

– Često se događa da pojedini vozači pretječu ralice, a da nisu ni svjesni koliko je takav pothvat riskantan i opasan. Činjenica je da vozači podcjenjuju vremenske uvjete i odlaze na put nespremni. Vožnja u zimskim uvjetima zahtijeva stanovitu vještinu i iskustvo, ali uz prikladnu zimsku opremu većina problema i zastoja bila bi kudikamo manja. Vozači moraju biti svjesni zakonske obveze zimske opreme te da cesta, dok snijeg pada, ne može biti „crna“ - jer to ne može osigurati niti jedna zimska služba u drugim državama sa sličnim klimatskim uvjetima – kažu iz HAC-a.

Poseban problem u situacijama obilnijih padalina stvaraju tegljači bez zimske opreme te su ujedno i opasnost za sve korisnike autocesta. Timovima zimske službe ti isti tegljači otežavaju rad. Na nekim je dionicama naših autocesta problem i jak vjetar. S obzirom na blizinu Velebita u odnosu na autocestu, nadmorsku visinu i blizinu mora, dionica autoceste A1 od čvora Sv.Rok do čvora Posedarje na autocesti A1 te dionica od tunela Tuhobić do čvora Kikovica na autocesti A6 najugroženije su dionice na koje utječu udari vjetra, najčešće bure. U tim uvjetima, dionica se zatvara za sve ili pojedine skupine vozila. U uvjetima kada je vjetar jak, ali još nisu stečeni uvjeti za zatvaranje dionice, dionicom se prometuje uz ograničenje brzine kretanja vozila. Vozačima se savjetuje savjesna i odgovorna vožnja, odnosno vožnja sukladno uvjetima na cesti i ograničenjima brzine – savjetuju iz HAC-a.

