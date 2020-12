Žičara još nije ni otvorena, a već popravljaju gornju postaju. Grad: problem je u projektu

S veseljem i velikim uzbuđenjem pohrlili su Zagrepčani na vrh Medvednice davne 1963. godine jer su svi htjeli doživjeti kako je to voziti se novom sljemenskom žičarom. Bilo je to na dan njena svečanog otvorenja 27. srpnja, no ta radost bila je kratkog vijeka jer je već idućeg dana objekt morao na – popravak.

Crtica je to iz povijesti koju su zabilježili novinari Večernjeg lista u članku objavljenom 30. srpnja, samo tri dana kasnije, a po svemu sudeći izgleda da bi se povijest uskoro mogla ponoviti, s jednom bitnom razlikom. Nova bi žičara u remont trebala otići, naime, prije nego što se uopće otvori.

Foto: VL arhiva

Ojačati krovnu konstrukciju

Jer, kako se ovih dana moglo pročitati, više od pola milijarde kuna vrijedna sljemenska žičara već se treba popravljati iako je njeno službeno otvorenje predviđeno 3. siječnja, za nešto manje od tjedan dana. Radi se navodno o čeličnoj konstrukciji krova gornje postaje na samom Sljemenu koju će trebati ojačati. I samo je jedan to u nizu problema s kojima se voditelji projekta bave samo nekoliko dana prije “dana D” jer izgleda da stvari zapinju i u dobivanju uporabnih dozvola, njih čak 11, bez kojih ne smiju raditi. A da bi se dobila uporabna dozvola, potrebno je prvo obaviti tehnički pregled, no i on, izgleda, šteka zbog blagdana.

– Grad je već pokrenuo nešto oko dozvola, ali hoće li ih dobiti na vrijeme? Ne znam – kazao je predsjednik vijeća Gradske četvrti Podsljeme Krešimir Kompesak dodajući da za nove popravke na žičari nije čuo. No zato Marijan Kos, predsjednik vijeća Mjesnog odbora Gračani, kaže da je problem opterećenja krovne konstrukcije dobro poznat.

– Prije je bio problem na donjoj postaji, kad su shvatili da konstrukcija pod opterećenjem popušta za šest centimetara umjesto maksimalno jedan. No onda je to sanirano, a izgleda da se sad taj isti problem pojavio i na gornjoj postaji. Ali tamo je sve još uvijek u rohbau fazi – objašnjava Kos. Obavljaju se radovi čeličnih ojačanja na zapadnom dijelu gornje postaje, potvrdili su nam to u Gradskom uredu za promet, a njih je potrebno izvesti prije dobivanja uporabne dozvole.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 24.12.2020., Zagreb - Pocetna zgrada nove Sljemenske zicare odjevene u blagdanskom osvjetljenju. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

– Predmetni radovi posljedica su manjkavosti prethodno isporučene dokumentacije (od tvrtke Elektroprojekt d.d.) u početku izgradnje, a ona nije bila u potpunosti razrađena te ju je bilo potrebno dopuniti – objašnjavaju u Gradu i dodaju da su u tijeku tehnički pregledi na trafostanicama Brestovac, donjoj postaji, međupostaji Brestovac i gornjoj postaji.

– Obavještavamo vas da je na obavljenim tehničkim pregledima u svrhu ishođenja uporabnih dozvola zatražena dopuna dokumentacije od izvođača Doppelmayr, koji to još nisu dostavili te je u tijeku dostava – rekli su nam dodatno.

Hoće li onda, kad se sve to uzme u obzir, Grad ipak uspjeti na vrijeme dobiti dozvole, a žičara u nedjelju odvesti svoje prve putnike na sljemenski vrh? Službenu informaciju i konkretan datum, unatoč poslanom upitu, nismo uspjeli dobiti, no pita li se predstavnike mjesne samouprave, to baš i nije izgledno.

– Imali smo 19. prosinca sastanak s gradonačelnikom u kojem je on inzistirao da treba pribaviti 11 dozvola kako bi sve bilo gotovo na vrijeme. Trebali smo imati još jedan sastanak na Štefanje, ali on je dan ranije otkazan. Sad, radnih je dana do kraja tjedna još samo nekoliko, da baš svih 11 dozvola pribave do tad? Nisam siguran – kaže Kos. Što se tiče skijaša koji će tog dana sudjelovati na prvoj utrci natjecanja Snow Queen Trophy, oni će na Sljeme ići žičarom – ako ona dotad bude spremna.

Nema zahtjeva za dozvolu

– Organizacija prijevoza je moguća i vozilima timova, kao i svih dosadašnjih godina, kao i novoizgrađenom žičarom, ako ona bude spremna. Kao organizatorima bila bi nam, naravno, velika čast, i vjerujemo posebna promocija za Zagreb i Sljeme, da upravo najbolje skijašice svijeta budu prve koje će se voziti žičarom – poručuju organizatori Snježne kraljice.

A s obzirom na to da bi do kašnjenja u otvorenju moglo doći zbog problema u pribavljanju dozvole za rad, obratili smo se i Ministarstvu prometa, a oni su nam kratko rekli da zasad još uvijek nisu zaprimili zahtjev za takvu dozvolu.