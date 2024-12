ZET-ovog kontrolora pretukli na Trgu: 'Udarao me rukama, nogama i grizao po glavi. Cijeli sam bio krvav'

Na glavnom zagrebačkom trgu informatičar I. P. napao je ZET-ovog kontrolora S. R. i brutalno ga pretukao. "Bilo je to na Trgu bana Jelačića. Gospodin, naravno, nije imao kartu. Kolega i ja smo ga zamolili da je kupi, nije htio. Nakon toga smo ga tražili da nam pokaže osobnu iskaznicu i u tom je trenutku postao agresivan. Počeo je vikati, galamiti, vrijeđati nas u tramvaju i nazivati svakakvim pogrdnim imenima. Zamolili smo ga da izađe van i izašli za njim. On se samo jednom okrenuo i pitao me želim li da mi sada pokaže kartu. Ja sam rekao da može i odjednom sam primio udarac u glavu. Pao sam na pod, nastalo je naguravanje, bio sam cijeli krvav", ispričao je kontrolor, a piše Jutarnji list.

Sve se to dogodilo 2018. godine, a od zločina do optužnice, koja je donesena ovih dana, prošlo je čak šest godina. Policija je istog dana utvrdila kako je I. P. bio putnik u tramvaju linije 6, kao i da mu je Između Zrinjevca i Trga bana Jelačića prišao kontrolor S. R. i zatražio da pokaže kartu. A nakon izlaska iz tramvaja, I. P. se uputio iza kioska Tiska pa pozvao kontrolora da mu priđe.

"Prvo mi je rekao da će mi pokazati kartu, a prije nego što me udario je rekao: ‘Dođi pi***, ovdje nema kamera‘. Nakon što me udario šakom u lice pao sam na pločnik i izgubio svijest na nekih 20 sekundi. Kada sam došao k svijesti taj me je muškarac i dalje udarao rukama i nogama i grizao me po glavi", ispričao je tada na policiji što je državni tužitelj usvojio kao dokaz.

U pomoć mu je priskočio kolega i turist iz Rusije koji se našao na mjestu događaja. Kontrolori su zadobili teške ozlijede.

"Ja ne znam što su oni na sudu radili šest godina, mislim da je to smiješno. Doći nekome na posao, polomiti nos i ruku i proći tek tako? A da ne pričam to tome da mi takve situacije u tramvaju imamo svaki dan. Nama je svakodnevica da nas netko psuje, vrijeđa, stavlja žvaku u kapuljaču, psuje Tomaševića... Naravno da mi nije svejedno. Ja imam malo dijete koje moram hraniti. To je moj posao, kakav je, takav je, ja od toga živim. Moram nastaviti raditi, ali zaista mi nije svejedno, pogotovo kada dođem na stanicu na kojoj sam bio napadnut", ispričao je S.R..

Tužiteljstvo sada za napadača traži uvjetnu kaznu zatvora od 11 mjeseci, koju neće morati izvršiti ako u roku od tri godine ne počini novo kazneno djelo. S. R. je nezadovoljan tim prijedlogom, a isto je šokiralo i predsjednika Sindikata vozača i prometnih radnika ZET, Antu Jelića.

"Mora se čovjek nasmijati. Kao da su tog napadača tražili po Siriji, kada šest godina to traje. Pa oni su napadnuti na svom radnom mjestu, sve je bilo utvrđeno putem vještaka! Pitam ja taj sud, bi li toliko dugo odlučivali o tome da su oni napadnuti na njihovom radnom mjestu? I sada tužitelji traže samo uvjetnu kaznu zatvora, pa naravno da mi tražimo da napadač ide u zatvor", zaključio je Jelić.