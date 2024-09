Zastupnica napala Tomaševića za izvlačenje novca iz proračuna, nije birala riječi: Sekta Možemo sisa novac

Gradonačelnik Tomašević i Možemo izvlače novac iz proračuna i dijele ga svojim prijateljima, članovima bliskih udruga i slično, tako ukratko glasi sažetak konferencije za medije koju je sazvala nezavisna gradska zastupnica Dina Vasić. O temi je govorila i na prethodnoj sjednici Gradske skupštine u četvrtak. Sada pak teško optužuje gradonačelnika Tomislava Tomaševića i suradnike za izvlačenje novca iz proračuna i pritom ne bira riječi.

– Ono na čemu bih ja Tomaševiću, sekti Možemo i svim pripadajućim članovima i simpatizerima priznala jest koliko su maštoviti u izvlačenju novca. To kad vi čitate opise plaćanja tim udrugama, to zdrav razum ne može pojmiti. U opisima koriste novotvorenice, jer oni su po tome i poznati. Sve je tako lijepo upakirano da vam na kraju nije jasno jel' to neko fiktivno plaćanje ili si je netko dao truda da to dobro osmisli, barem naziv – kaže Vasić.

Ono što je interesantno jest da te iste udruge kada se jave na te programe one imaju i obveze. Obveza je da podnose izvješće i dostavljaju dokaze u što su utrošile novce, namjenski. Može li javnost dobiti na uvid izvješća o radu i potvrdu o radu za to što su utrošili gradski novac? Ukupno im je podijeljeno preko 1,5 mil EUR u samo prvih 8 mjeseci ove godine, ističe zastupnica koja je gostujući na jednoj tribini najavila moguću kandidaturu za gradonačelnicu.

– Tomašević je jučer sam rekao da se za te udruge godišnje izdvaja 7-8 mil eura. S tim da se te iste udruge s javljaju na programe države i država to također financira. Oni imaju više izvora odakle se sisa novac. To je jedan krasan život, nit brige nit pameti. Vi izmislite neki program koji se zove primjerice „arapski queer“ i dobijete odličan novac za to. Zašto oni ne idu u Saudijsku Arabiju pa tamo propagiraju arapski Queer? Što je taj arapski queer? Može li mi to netko objasniti, ja to ne razumijem. Primjerice, u 2024. Udruga Domino je dobila 113.900 EUR! Opisi plaćanja: Queer New York, Noć performansa, EU Island Connect, Queer New York 70%, Perforacije u Argentini 70%, Queering the myth, Queer Zagreb Sezona 2024, Lektira – čitanje queera. Što je to?! Tko zaista stoji iza svega toga? Kome se zaista tu plaća? Koji su rezultati takvih projekata? Kako kumica s placa ili neki ugostitelj u gradu profitira od toga? Neka mi to netko objasni. Pazite, 113.900 eur je nekih 88 prosječnih hrvatskih neto plaća! 88! – navela je.

Tomašević kao gradonačelnik koji raspolaže proračunom od preko 2,5 milijarde eura ovakve stvari mora objasniti javnosti, zaključuje Dina Vasić.