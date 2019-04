Zagrepčanka Tanja nikad neće zaboraviti potez sugrađanina: Ovakvi ljudi vraćaju vjeru

Tanja Radenković svoje iskustvo koje će pamtiti cijeli život podijelila je na Facebooku stranici Zakaj volim Zagreb. Duboko ju je dirnula gesta muškarca koji joj je po kiši pomogao promijeniti gumu na automobilu na zagrebačkom Britancu. Tanjinu priču, objavili su mediji, a korisnici ostavljaju brojne lajkove i komentare ispod njezine objave. Ovakvi ljudi vraćaju vjeru i ovaj post je, kaže Tanja, objavila samo da se zahvali gospodinu Ivanu. "Daj Bože više takvih dobrih ljudi poput njega i njegove supruge jer nisu okrenuli glavu na drugu stranu", napisala je Tanja.

Objavu prenosimo u cijelosti:

"Pukne mi guma na autu i to nije sve. Sa mnom u autu kcer 4god, vani kisa pada, nismo blizu kuce, auto pun stvari sto hrane sto njezinih stvari.. Blago receno uzas, sta uciniti i onda se desi nesto nevjerovatno. Mjesto radnje kod Britanca. Izadjem van gledam u gumu, kisa pada po meni ne osjetim nista i nije me briga jer samo razmisljam sta i kako da rijesim problem najbrze moguce. Izlazi gospodin iz ulaza ispred kojeg se nalazimo i onako srdacno i zabrinuto pita sto se desilo a ja mu zabrinuto i pokislo odgovaram:"problem, pukla mi je guma". U tom istom trenutku netko dovikuje s prozora gospodjo nista se ne brinite, sve sam vidjela, odmah sam poslala muza i rekla mu trci, trci brzo zena je sama sa djetetom u autu da se ne uplasi i tako gospodin muz stoji ispred mene, primi me s obje ruke za ramena i kaze nema mjesta za brigu, ja sam tu i sada cemo odmah to rijesiti.

Kisa je sve jace padala, nismo se imali gdje skloniti, promijenio je gumu vrlo brzo i strucno. Moram spomenuti uz to sve tolika jednostavnost i skromnost a pritom me cijelo vrijeme smirivao i kad sam rekla ne mogu vam se dovoljno zahvaliti on je samo rekao :Kakav bi ja covjek bio da vam ne pomognem, pa to je sasvim normalno ljudi smo, moramo jedni drugima pomagati. Od toga je proslo vec par dana ali nema dana da se ne sjetim gospodina jer je to postalo tako rijetko a jos sam pod dojmom da postoje jos ljudi koji primjete druge, zele pomoci. Ovakvi ljudi vracaju vjeru i ovaj post je samo da se zahvalim gospodinu Ivanu i daj Boze vise takvih dobrih ljudi poput njega i njegove supruge jer nisu okrenuli glavu na drugu stranu", stoji u objavi.

Foto: Facebook/Screenshot

