Zagrepčani muku muče s najezdom muha: 'Na ovim vrućinama smrad je neizbježan, a onda se pojave i crvi'

Zagrebačkim kvartovima, piše Dnevnik.hr, zavladali su rojevi muha koje ondje privlače prenatrpane kante, a što je rezultat, tvrde stručnjaci, prerijetkog odvoza otpada. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra pak kako je odvoz jednom tjednom sasvim dovoljan, no s njim se ne slažu američki znanstvenici koji kažu da češći odvoz može riješiti problem muha. – Na ovim vrućinama je za očekivati i muhe i smrad. Ljudi znaju cijele frižidere uključujući i zamrznuto meso bacati u miješani otpad. Tu nisu samo muhe, tu su i crvi – kako je za Dnevnik.hr rekao predstavnik stanara Marinko Blažević.

Paklene vrućine muhama su idealni uvjeti i za parenje te polaganje jaja. – Ima svega. Biološki, to je takav proces da odmah poslije muha dolazi crv i to smrdi. Ne zna čovjek kad je gore – rekao je Zagrepčanin Muriz Tirić. Odvoz otpada mora biti češći od svakih pet dana radi životnog ciklusa muha, kako je dokazala studija američkih znanstvenika, a što je za Dnevnik.hr potvrdio i vlasnik prvog hrvatskog insektarija.

– Ovo su larve muhe. Muha kad položi jaje potrebno je tri do četiri dana da iz tog jaja izađu puno, puno manje larve. Tako da češćim odvozom, vi možete ukloniti te larve iz smeća i neće se stići transformirati u muhu – rekao je Aleksandar Gavrilović s Veterinarskog fakulteta. A muhe su i prijenosnici raznih virusa i bakterija. – One obožavaju ove spremnike za biootpad kao i otvorena odlagališta i kompostane. Kućna muha je dokazani vektor za prenošenje bolesti. Ona prolazi po svim tim supstratima i po nogama prenosi to na ljude životinje – dodao je Gavrilović.

Iz Grada pak odgovaraju kako je Zagreb na prvom mjestu po učestalosti odvoza otpada, a sugrađanima savjetuju da spremnike drže zatvorenima, no problem je i što brojni spremnici nemaju poklopce, ali imaju rupe.