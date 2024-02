Zagrebački umirovljenik progovorio o stanju u domovima: Reći ću vam što mi je bilo najgore...

– Na ulasku me dočekala čistačica koja mi je pomogla s koferima i smjestila me. Ta je čistačica bila srce doma – početak je priče o životu u domu umirovljenika iz iskustva Milana Ratkajca. Upravo to iskustvo nagnalo ga je na pisanje knjige nazvane "Starački dom: Početak novog života", koju su okarakterizirali i kao priručnik za one koji namjeravaju postati korisnici doma za starije