Zagrebačke mažoretkinje najavile gašenje. Grad: Nisu ostvarile dovoljan broj bodova za financiranje, ispitujemo mogućnosti

U tri desetljeća postojanja imale su više od 5000 nastupa, 23 su puta bile državne prvakinje, a 19 i europske. Išle su na turneje u 28 zemalja na tri kontinenta, a sad Zagrebačkim mažoretkinjama prijeti gašenje. Najavio je to jučer njihov direktor Alen Šćuric, koji za financijske probleme u kojima su se našli krivi, kako je kazao, nebrigu gradske uprave.

– Subvencije iz proračuna dobivali smo punih 27 godina, ali od dolaska Tomislava Tomaševića ni centa. Tim se od tada oslanjao na vlastite rezerve, donacije sponzora i moja osobna sredstva, no potrošeni su svi raspoloživi izvori. Trenutačno imamo 900 eura na računu. To nije dovoljno ni za osnovne troškove, a kamoli za održavanje aktivnosti i plaće – istaknuo je Šćuric.

Zagrebačke mažoretkinje, dodao je, ne žive od 15 ili 20 tisuća eura koje bi dobile od Grada, nego naplaćuju i nastupe, prodaju opremu drugim timovima, imaju članarine, organiziraju razne klupske akcije i slično. Međutim, kada budžet iznosi 60.000 eura, napomenuo je, tada taj novac puno znači. – Izmišljali smo toplu vodu da dođemo do sredstava, ali kada smo potrošili zalihe, pa onda i vlastiti novac, shvatili smo da jednostavno moramo stati – rekao je.

U protekle tri godine, kazao je također, aplicirali su se na dvadesetak natječaja, no nijedna prijava nije im odobrena. I nije im jasno, ustvrdio je, po kojim se točno kriterijima određuje tko će dobiti novac.– Nevjerojatno je da manji projekti i udruge s mnogo manje članova ili manjim značenjem za Zagreb dobivaju potpore od 10.000 do 50.000 eura, a mi ništa, iako radimo važne nastupe za grad. Uputili smo vlasti brojne apele, ali nisu urodili plodom, a u listopadu smo imali i sastanak s pomoćnikom gradskoga pročelnika za fondove, mlade i tehničku kulturu koji nam je obećao nove uniforme i barem 15 tisuća eura, no toga i dalje nema – kazao je Šćuric.

Uniforme su pak, istaknuo je, poseban problem, budući da su ih zadnji put mijenjali još 2009. godine, a nakon više od 2000 nastupa potpuno su se raspale. Za novi je komplet potrebno izdvojiti 35.000 eura, koje nemaju, a za usporedbu je naveo i kako manji gradovi poput Jastrebarskog redovito svojim mažoretkinjama financiraju nabavu uniformi svakih pet godina. – Stoga smo odlučili da ćemo ove stare uniforme 9. siječnja pred Gradskom upravom demonstrativno zapaliti – poručio je Šćuric.

Prije financijskih poteškoća tim Zagrebačkih mažoretkinja imao je 620 aktivnih članica, a danas ih je svega 300. Najavljenim gašenjem pak sve će ostati bez prilike za sudjelovanjem u kulturno-sportskim aktivnostima, a grad će, upozorio je Šćuric, ostati bez jednog od svojih najupečatljivijih simbola. Usto će, zaključio je, i organizatori velikih događaja koji su ih redovito koristili u svojim programima biti prisiljeni tražiti alternative.

Po kojim se kriterijima dodjeljuju subvencije, zašto Zagrebačke mažoretkinje nisu dobile potporu iz proračuna i hoće li im se odobriti pomoć pitali smo i Grad. – U komunikaciji smo sa Zagrebačkim mažoretkinjama, ispitujemo mogućnosti pružanja financijske podrške i vjerujemo da ćemo naći zadovoljavajuće rješenje. Potrebno je pritom pojasniti da Grad svake godine raspisuje natječaj za udruge na koji su se javile i Zagrebačke mažoretkinje, međutim nisu ostvarile dovoljan broj bodova za financiranje. Prijave na natječaj razmatra neovisno povjerenstvo – odgovorili su s Radićeva trga.