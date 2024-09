Zagrebačka županija sprema nova ulaganja u kulturu, evo tko sve može konkurirati

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2025. godinu. Prijedlozi programa zaprimaju se do 24. listopada 2024. godine. Sredstva će se dodjeljivati za knjižničnu, nakladničku, audiovizualnu i muzejsku djelatnost, kulturno- umjetničko stvaralaštvo i kulturno-umjetnički amaterizam, zaštitu, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom te transferzalna područja.

Inače, u ovog godini Zagrebačka županija podržala je 233 različita programa u kulturi u ukupnom iznosu od 478.540 eura. Pravo podnošenja programa imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine. Ovisno o prijaviteljima, broj mogućih prijava se razlikuje pa tako pučka otvorena učilišta i centri za kulturu mogu podnijeti do pet prijava, knjižnice, muzeji i galerije do četiri prijave, udruge do dvije prijave, a ostali prijavitelji jednu prijavu. Svaki projekt/program mora biti prijavljen na posebnoj prijavnici.