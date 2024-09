Bogat program na ovogodišnjem Zagreb Design Weeku: Staklena fotelja, šumski wellness, moda u stilu 60-ih...

Znate li tko su bile Carla Gorgerino i Claudia Morgagni, kako se zvala prva školovana hrvatska keramičarka te kako se kroz povijest razvijala Tvornica Sljeme? To je tek mali dio onoga što još danas i sutra možete doznati u prostorima studija Jadran filma, u kojima se održava Zagreb Design Week. U programu 11. izdanja, kojemu je tema "Razbijanje staklenog stropa: Revolucija dizajna", brojne su izložbe, predavanja, paneli, ali i koncerti i filmske projekcije, a danas u 14.30 sati na rasporedu je dokumentarac o jednom od najutjecajnijih dizajnerskih parova, Lelli i Massimu Vignelliju.

Sve o talijanskim majstoricama čiji je proboj na dizajnersku scenu trajao desetljećima, u vremenima kada su smatrale da uspjeh neće postići samostalno, već su većinom djelovale u sjeni svojih supruga, doznat ćete u prizemlju upravne zgrade, odnosno u talinskom paviljonu. Razgledati ondje možete i seriju pedagoških predmeta koje je 1907. osmislila Maria Montessori, staklenu fotelju koju potpisuje Cini Boeri, jedna od pionirki dizajna i arhitekture u Italiji, kao i neobičan luksuzni trosjed milanskog Studiapepe. Plakat izložbe "Marx i stoljeće marksizma" iz 1984., djelo domaće grafičke dizajnerice i glumice Jagode Kaloper, ali i kako su sedamdesetih godina izgledali alatni strojevi proizvedeni u Prvomajskoj, vidjeti pak možete na prvom katu, gdje se smjestio i postav nazvan "Moda za različita tijela", u kojemu su izložene kreacije namijenjene, među ostalim, ljudima s nekom vrstom fizičkog invaliditeta, koje potpisuju studenti iz Španjolske i Velike Britanije.

Radovi finalista "ZGDW award" predstavljaju se u studiju Orsona Wellesa, a među njima su i komadi iz kolekcije inspirirane modom šezdesetih, za koju je Jona Bednjanec osvojila prvo mjesto u kategoriji tekstilnog i modnog dizajna. U kategoriji produkt dizajna pobjedu je odnio Ijan Prela, i to za seriju keramičkih boca za vino izrađenih od četiri vrste istarske gline, obrađivane na lončarskom kolu, koje se također mogu razgledati. Miris eteričnih ulja i šumskog svijeta privući će vas pak u prostoriju na prvom katu zgrade, u kojoj su izloženi radovi studenata zagrebačkog Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. Ideja njihova "Urbanog šumskog wellnessa" jest ukazati na važnost boravka u prirodi, a učenici zagrebačke Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, koja još čeka obnovu nakon potresa, svoja su iskustva kreativno izrazili u postavu "Sve odjednom".

Studio 1 mjesto je gdje ćete pronaći izložbu legendarnih telefona modela ETA 85, a naglašavajući vrhunsku izradu, trajnost i evoluciju iz praktičnog predmeta u umjetničko djelo, osmislila ju je dizajnerska tvrtka Brigada. Telefone koje je 1980. dizajnirao slovenski autor Davorin Savnik, a procjenjuje se da su proizvedeni u više od 300 milijuna primjeraka, za postav su posudili kolekcionari Damjan Geber i Hrvoje Veselko.

Kako se od pokretanja 1899. razvijala prva sesvetska tvornica, danas poznata i pod nazivom Tvornica Sljeme, te što je dovelo do njezina gašenja, zbog čega su se organizirali i brojni prosvjedi, i derutnog stanja kompleksa, možete doznati na izložbi "Inicijativa za inovativan centar zajednice" postavljenoj ispred prvog paviljona. A kako izraditi ljigavce, sve o klupiranju te što se može oblikovati od gline, zainteresirani će naučiti na radionicama koje će se danas u parku održavati već od 11 sati. Poslijepodne su predavanja na kojima će, među ostalima, govoriti talijanski arhitekt Fabio Novembre i dizajnerica Elena Salmistraro, a u sutrašnjem su programu i radionica igračaka inspiriranih hrvatskom kulturnom baštinom te projekcija filma "Design for all".