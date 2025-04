Zagreb i ove godine sudjeluje u natjecanju u opažanju divljih vrsta: Otvara ga Hrvatski prirodoslovni muzej na Tuškancu

Zagreb će i ove godine sudjelovati u natjecanju City Nature Challenge. Riječ je o velikom svjetskom natjecanju gradova u opažanju divljih vrsta, a ovogodišnje deseto izdanje natjecanja održat će se od petka do ponedjeljka.

Javna ustanova Priroda Grada Zagreba, suorganizator natjecanja, poziva građane da se u natjecanje uključe u što većem broju, te da igraju za boje Zagreba. Tijekom natjecanja građani na području Zagreba trebaju fotografirati životinje, biljke i gljive te ih prijavljivati putem aplikacije iNaturalist. Korištenje aplikacije koja se besplatno preuzima na pametne telefone, je jednostavno.

Kako bi građane dodatno upoznala s aplikacijom te im pomogla u opažanju divljih vrsta, Priroda Grada Zagreba organizira vođene obilaske tri zaštićena područja. U značajni krajobraz Savica zainteresirani mogu doći u petak u 16.30, u značajni krajobraz Goranec u subotu u 10 sati, a u spomenik parkovne arhitekture park Maksimir u ponedjeljak u 16.30.

U City Nature Challengeu mogu sudjelovati svi građani, a samo stariji od 13 godina mogu se samostalno registrirati u aplikaciju iNaturalist. Priroda Grada Zagreba nagradit će najuspješnije "lovce na vrste", tj. sudionike natjecanja s najvećim brojem zabilježenih vrsta te one s najvećim brojem unosa u aplikaciju za područje Zagreba.

Zagreb je izuzetno bogat bioraznolikošću, no kako će proći u natjecanju, ovisi o volji i trudu njegovih građana. Svaka se fotografija životinje, biljke i gljive računa. To mogu biti vrste iz šume, s livada kraj Save i zagrebačkih potoka, ali i one iz stanova, dvorišta, vrtova i parkova. Broje se, dakle, i komarac i tratinčica i golub i hrast.

A i Hrvatski prirodoslovni muzej poziva sve građane, ljubitelje prirode i znatiželjnike da se pridruže službenom početku globalne inicijative City Nature Challenge 2025., u petak u 10 sati ispred Krležinog spomenika na Dubravkinom putu.

Prošle godine u izazovu je sudjelovalo čak 690 gradova iz 51 države, a ove se godine među hrvatskim gradovima uključuju Zagreb, Rijeka, Prelog i Karlovačka županija. Suorganizatori događanja u Hrvatskoj su JU Priroda Primorsko-goranske županije, JU Međimurska priroda, JU Natura viva Karlovačke županije, JU Priroda Grada Zagreba, udruga "Znanstvenici amateri" i Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Okupljanjem na Tuškancu, Hrvatski prirodoslovni muzej simbolično otvara zagrebačko sudjelovanje u ovoj svjetskoj akciji.