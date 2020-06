Zagreb opet podrhtavao: Čuo se jak udarac, pa tutnjava, probudilo me

Slabi potres osjetio se oko 1, 27 sati na području Zagreba. Prema EMSC-u bio je jakosti 1,6 po Richteru. Seizmolog Krešimir Kuk kazao je da je potres bio jačine 1,8 po Richterovoj ljestvici. Epicentar potresa bio je malo dalje od Markuševca, prema Sljemenu, a slijedilo je i nekoliko nešto slabijih potresa, rekao je Kuk za Hrvatski radio.

M1.6 #earthquake (#potres) strikes 7 km N of Zagreb - Centar (#Croatia) 9 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/GnmPUNRUqJ