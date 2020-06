Potres jačine 2,9 ponovno zatresao Zagreb: 'Pa dokad više!?'

Potres jačine 2.9 zatresao je šire zagrebačko područje oko 17:52, javlja EMSC. Epicentar potresa je 6 kilometara sjeveroistočno od centra grada.

M2.9 #earthquake (#potres) strikes 4 km E of Zagreb - Centar (#Croatia) 11 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/mIdvGDWBVZ