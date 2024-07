Za ljetno izdanje Fuliranja posebno su osmišljavani i kokteli

Provodite li ljeto u Zagrebu, idući tjedan moći ćete se izležavati na plaži. Doduše, bez pogleda na more, ali i bez pakiranja, traženja smještaja, gužvi na cestama i velikih troškova. Naime, od 22. do 28. srpnja na Trgu Josipa Jurja Strossmayera održava se Fuliranje Summer Sunset. Zagrepčani i svi gosti metropole moći će uživati u morskom ugođaju, a sunčajući se na ležaljkama ispod palmi kušat će se bogat izbor koktela, od Mojita, Huga, Margarite, Toma Collinsa, Palome i drugih klasika do jedinstvenih autorskih kreacija koje su posebno za ljetno izdanje Fuliranja osmislili veterani scene poput Ginglebellsa ili Landsky bara.

– Kroz naše posebno osmišljene koktele kao što su Stoimena, Cvrčak, Zlatokrila i Veli Jože pozivamo vas na putovanje kroz nostalgiju i okuse prošlih vremena, uz dodir moderne miksologije. Izrazito zabavnim ljetnim pićima prisjećamo se tih mjesta i pružamo vam priliku da upoznate zagrebačka odmarališta na području jadranske obale koja djeluju od 1962. – najavili su iz trešnjevačkog bara.

Doći će na Fuliranje Summer Sunset i poznata riječka koktel meka Apotheca, kao i Mojito & Corona Bar. Oni kojima je pak kava draža opcija moći će kušati speciality verzije u kućici Yellow Coffee. Da ne ostanete gladni, pobrinut će se chef Mate Janković sa svojim burgerima, a Soho Sushi ručno rađenim rolicama. Vedran Stojanac će u kućici OuiChef on Wheels nuditi tjesteninu iz koluta sira, a ljubitelje slatkoga Ice Crone poziva da kušaju hrskavo-mekano kroasan tijesto punjeno soft serve sladoledom. U ponudi će biti nekoliko okusa, a već sada pretpostavljaju da će najtraženija biti kombinacija s komadićima pistacija i ganacheom od istog orašastog ploda. Posluživat će i popularne brioche poslastice punjene Nutellom i sladoledom te K-Dog, odnosno korejski hot dog.

Svih dana trajanja ljetnog Fuliranja posjetitelji će uživati u odličnoj atmosferi i glazbi za koju je zadužen Ozren Kanceljak, kojemu će se za pultom od 19 do 23 sata pridružiti i DJ-evi Stanko Bondža, Jazzozo, Tom Black i Bocca. Radno vrijeme je svakog dana od podneva do ponoći.