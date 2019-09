Hoće li ovo biti prvi metri pruge od 2000.: Vukovarskom tramvajem do Trešnjevačkog trga

Prvo će napraviti dodatni kolni trak, proširiti parkiralište uz plac, a onda od Ulice Florijana Andrašeca do Trešnjevačkog trga “potegnuti” prugu. Požure li se s projektom, mogli bi to biti prvi metri pruge nakon 2000. godine, kad je ona stigla do Prečkog, ali zasad Grad tek traži tvrtku koja će napraviti glavni i izvedbeni projekt za rekonstrukciju Vukovarske na spomenutom dijelu.

Dva preduvjeta

Riječ je o nekih petstotinjak metara ceste. Ideja je, govore u gradskoj upravi, već napravljena, a sad se moraju riješiti papiri vrijedni oko 300 tisuća kuna, kako bi se dobila građevinska dozvola za radove. Oni će se odvijati u tri faze, pa će se tako u prvoj sagraditi dodatni kolni trak s južne strane Ulice grada Vukovara. Tamo će se smjestiti i novi južni nogostup te biciklistička staza, a izmjestit će se i dio instalacija komunalne infrastrukture. Nakon toga na red dolazi parkiralište kod Trešnjevačkog placa, koje će se proširiti za 35 parkirališnih mjesta. Treća je, pak, faza gradnja novog vodovoda.

– U konačnici to podrazumijeva rekonstrukciju prometnice tako da se formira njezin puni profil s tramvajskom prugom u sredini koridora u skladu sa zagrebačkim Generalnim urbanističkim planom – govore u Gradu, u kojem od onih koji će osmisliti projekt realizacije ove ideje traže da dostave građevinski i elektrotehnički projekt, ali i prometni elaborat te plan za privremenu prometnu regulaciju koja će vrijediti za vrijeme radova. Uskladit će se i semafori na potezu Andrašecova – Trešnjevački trg, a zašto se tramvajska pruga planira samo do Andrašecove, a ne, kako bi bilo logično, skroz do Savske da se može spojiti na postojeću, objasnili su nam u Gradskom uredu za promet.

Foto: Borna Filić/PIXSELL

– Ovaj je projekt konkretno vezan uz projekt rekonstrukcije križanja Savske i Vukovarske, ali i produženja Šarengradske. Točnije, uz gradnju podvožnjaka istok-zapad na križanju Savske i Vukovarske te punog profila Šarengradske, kojim bi se povezao Jadranski most s Ulicom Florijana Andrašeca. Kad se ostvare ta dva preduvjeta, onda se mogu planirati i tračnice od Savske do Trešnjevačkog trga – pojasnili su nam u Uredu za promet, u kojem vremenski okvir za “stvaranje preduvjeta” nisu mogli dati. Donekle i razumljivo jer se, primjerice, samo o produžetku Šarengradske govori već gotovo dvadeset godina. Na Trešnjevci, pak, vijest o pruzi do placa, odnosno trga, razveselila je one koji pješače od Savske ili tramvajem idu okolnim putem.

“Trojkom” okolo

– Odlično, neka je naprave. Jedino na ovih petsto metara od Savske do Trešnjevačkog trga Vukovarskom ne prolazi tramvaj. Na istoku, gdje se nastavlja na Gospićku, prolaze tramvaji, a sad će i na zapadu do kraja, kako i treba biti – govori nam Srećko Filić, kojeg smo sreli upravo na tramvajskoj stanici u Savskoj. Čekao je “trojku” da ga odveze do Trešnjevačkog placa, ali okolnim putem, odnosno prvo Savskom pa kroz čitavu Tratinsku. Dobra je ideja tih petstotinjak metara nove pruge, “ubacio” se u razgovor Marko Pivarić, kojeg je zanimalo jedino kad će se te tračnice i realizirati.

– Stalno neki projekti i obećanja, a od toga svega na kraju ništa konkretno. Kaj nisu nedavno govorili i o tramvaju do zračne luke? Ja ga još nisam vidio – rekao je Marko Pivarić. Iz Grada, s druge strane, kažu kako za sve treba vremena. – Ne može se ništa preko noći, sad su nam prioritet semafori i njihovo usklađivanje na potezu od Andrašecove do Trešnjevačkog trga, a onda ćemo dalje. U svakom slučaju, napravit ćemo sve što se i planira – kazali su nam u gradskoj upravi.

