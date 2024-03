Vozači, ovo je strašno! Pola grada i jutros će biti u kolapsu: Ovo su obilazni pravci

Zbog izvođenja radova na cjelovitoj i konstruktivnoj obnovi zgrade na raskrižju Ulice Ivana Gundulića 2 i Ilice 25-27, Ulica Ivana Gundulića na dijelu od Varšavske ulice do Ilice bit će privremeno zatvorena za sav promet od subote 16. ožujka od 6,00 sati do nedjelje 17. ožujka do 17 sati.

Obilazni pravac bit će Gundulićeva – Varšavska – Dalmatinska – Medulićeva - Ilica. Stanovnicima Gornjeg grada, odnosno korisnicima garaže Tuškanac, bit će omogućen prilaz Frankopanskom ulicom u smjeru sjevera.

Za nadolazeći vikend, izvodit će se više manjih radova na gradskim prometnicama. Raskrižjem Ulice Vjekoslava Klaića i Kačićeve ulice bit će otežan promet u subotu, 16. ožujka od 8,00 do 17 sati.

Zbog rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u raskrižju Klaićeve i Kačićeve, zauzet će se dijelovi kolnika dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu.

Petrinjska ulica, na dijelu od Šenoine ulice do Ulice Pavla Hatza, u subotu 16. ožujka 2024. od 8 do 16 sati bit će zatvorena za sav promet zbog izvođenja kanalskog priključka.

Obilazni pravac je Petrinjska – Šenoina – Draškovićeva - Boškovićeva – Petrinjska

Ulica Ivana Česmičkog će zbog uklanjanja građevinskog krana, u subotu 16. ožujka od 7,00 do 17,00 sati, biti zatvorena za sav promet.Obilazni pravac je Ulica Remete – Barutanski jarak – Bukovačka cesta i obratno

Trgom Nikole Šubića Zrinskog kod k.br. 7 do 9, zbog smještaja auto-dizalice radi podizanja opreme, u nedjelju 17. ožujka od 8,00 do 18,00 sati, bit će onemogućeno prometovanje.

Obilazni pravac je Trg Nikole Šubića Zrinskog – Đorđićeva – Palmotićeva – Boškovićeva - Trg Nikole Šubića Zrinskog.

Raskrižjem Zagrebačka cesta - Ulica Kaktusa u Sesvetama bit će otežan promet od subote 16. ožujka od 8,00 sati, do ponedjeljka, 25. ožujka do 4,00 sata. Zbog izgradnje 1. etape produžene Ulice kneza Branimira, od Zagrebačke ceste do Brestovečke, potrebno je izvesti radove na semaforskim instalacijama i elektroenergetskoj mreži koja se nalazi u samom raskrižju Zagrebačka cesta - Ulica Kaktusa.

Promet će se Zagrebačkom ulicom odvijati u dva prometna traka za svaki smjer (istok-zapad i obratno). Zabranjeno će biti prometovanje iz Zagrebačke ceste u Ulicu Kaktusa i obratno.Preporučujemo obilazni pravac: Zagrebačka – Ulica Ljubičica – Ulica Kaktusa i obratno. Posebnu pozornost molimo da obrate pješaci, s obzirom na to da će se u zoni gradilišta kretati povećani broj teretnih vozila i opreme. Sve sudionike u prometu molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da imaju razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu.