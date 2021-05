Vikend program u KIC-u posvećen radničkoj klasi i elitama koje kroje tuđe sudbine

Ovaj vikend u Dokukino KIC se na platnima "vrte" četiri dokumentarca o raznim aspektima pitanja radništva i suvremene radničke klase u kontekstu neoliberalnog kapitalizma koji globalno živimo i elita koje svijet kroje po svojoj mjeri.

Fredrik Gertten redatelj je intrigantnog dokumentarca koji ponire u užasan svijet oportunizma, kriminala i sumnjivih financijaša koji je doveo do globalne krize stanovanja. Izbačeni prate Leilani Farha, tadašnju posebnu izvjestiteljicu UN-a za pravo na stambeno zbrinjavanje, u njezinim naporima da odgonetne zašto cijene nekretnina nezaustavljivo rastu na globalnoj razini, dok prihodi njihovih stanara ostaju isti; zašto si ne možemo priuštiti život u gradu? Film je na programu danas, sutra i u nedjelju u 17:30 sati.

Tunel gruzijskog redateljskog dvojca, Nino Orjonikidže i Vano Arsenišvili, vodi nas u idilično planinsko selo u Gruziji koje bi moglo ostati bez tla pod nogama. Kada se u neposrednoj blizini počne graditi tunel na planiranoj ruti brze željezničke pruge između Kine i Europe, tenzije među radnicima iz Gruzije i Kine sve su izraženije, kao i geopolitički tjesnac u kojem su se zatekli. Film pogledajte, također, danas i sutra u 20.30 ili nedjelju u 19 sati.

Foto: Dokukino KIC arhiva



Pitanje od kojeg polazi njemački dokumentarist Marcus Vetter u dokumentarcu o događanjima oko i tijekom Svjetskog ekonomskog foruma upravo je ono koje se postavlja u ovo vrijeme izbora: je li borba protiv mainstreama i borba za promjene već unaprijed izgubljena. U dokutrileru Forum filmska ekipa prati začetnika foruma, Klausa Schwaba, koji se među veće i manje gospodarske igrače na svjetskoj sceni pokušava provući i kritičarski nastrojene glasove u nadi za boljim sutra. Vetterov Forum na repertoaru je sutra u 19 i nedjelju u 20.30 sati.

Konačno, Demonska juha talijanskog redatelja Davida Ferrarija prava je "misaona i vizualna impresivna lamentacija nad varljivim sjajem progresa”, kako to dočarava Boyd van Hoeij za The Hollywood Reporter. Kombinirajući isječke iz starih industrijskih dokumentaraca najvećih talijanskih kompanija (FIAT, Olivetti, ILVA) s tekstovima poznatih književnika, od Buzzatija i Calvina do Pasolinija, redatelj kroji priču o (i ne tako davnoj) utopiji jednog industrijskog i tehnološkog napretka. Demonska juha na programu je u subotu 15.5. u 17:30.