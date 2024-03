VIDEO 'Reakciju putnika pamtit ću cijeli život, sjeo sam za volan i samo gledao u retrovizor'

Nečije malo, nekome je sve. U vremenu ratova, kriza, svađa, prepucavanja i općenito nasilja i negative kojima smo sve češće bombardirani na društvenim mrežama i općenito ekranima, potrebno je poneki redak teksta odvojiti i za pohvaliti i istaknuti dobra djela koja, iako su oko nas često padaju u drugi plan.

Jedno "bravo" bilo je dovoljno za pokrenuti lavinu dobrih reakcija kojih će se ZET-ov vozač Mihailo Mateljan sjećati do kraja života, priča nam dok se još uvijek malo crveni pred našim objektivom i mikrofonima jer nije navikao davati intervjue, a ono zbog čega smo s njim danas razgovarali na okretištu Črnomerec, naziva dijelom svoga posla.

Vozač Mihailo jučer prijepodne vozio je liniju 130 koja kruži na relaciji između Črnomerca i Borčeca. Tijekom dolaska u stajalište primijetio je starijeg gospodina koji je pokušao ustati i ući u autobus, no kako je bio prilično slabog zdravlja to mu nije pošlo za rukom te se pokušao vratiti na klupicu na stanici, ali je tom prilikom pao. Mihailo je zaustavio autobus te mu je zajedno s konobarom iz obližnjeg kafića pohitao u pomoć.

– Kad je stao na noge, ja sam ga otpratio u autobus i zamolio putnika da ustane kako bi gospodin sjeo. Htio je izaći u Gajnicama. Obavijestio je svoju rodbinu da ide, da putuje, vjerojatno je išao iz bolnice odakle sam krenuo autobusom, i htio je izaći u Gajnicama gdje na autobusnom stajalištu nema nadstršnice i klupe gdje bi mogao sjesti da pričeka obitelj da dođe po njega – prisjeća se vozač.

Kako bi bio siguran, odlučio je starijeg gospodina provesti cijeli krug do krajnjeg stajališta budući da u povratku sa suprotne strane ceste stajalište ima nadstrešnicu i klupicu na kojoj čovjek može na siguran način pričekati dolazak obiteljske pratnje. Mihailo je u hodu skovao ovaj plan, a neplanski su mu se priključili i putnici podrškom.

– Kada sam ga u povratku u Gajnicama izveo van, su me tu očito "uhvatili". Izveo sam ga van, jako teško je hodao, i posjeo na klupu. I on je nazvao svoje da dođu po njega. Kad sam se vratio nazad u bus, najprije je bilo "bravo za vozača" i krenuo je aplauz. Znači, to je ono... Podsjetio sam se mladih dana kao dječje predstave u školi pa dobio aplauze. To je prvi aplauz u mom životu, u biti možda drugi – govori nam vozač uz osmijeh.

Prisjeća se kako su putnici uzviknuli bravo za vozača, a nakon aplauza, priznaje, ozaren je sjeo za volan i pogledavao u unutarnje zrcalo što se događa. "U jednom trenutku sam primijetio da i ja mijenjam boje poput semafora kao i sada pred vama" dobacuje u šali na naše pitanje kako mu je bilo poslije sjesti za volan.

– Osjećam se ponosno, mada nisam to očekivao. Iznenadila me takva reakcija jer mi svaki dan skoro svakom pomažemo. Rekao sam, s kolicima, s trudnicama, s invalidima, sa svime, nije to nama prvi put, niti sam ja jedini koji takvo nešto napravio. Samo sam očito "izletio" u medije. Dogodi se – zaključuje ovaj skromni, kako nam kaže, Dalmatinac sa zagrebačkom adresom.

U ZET-u je već desetljeće i pol, odnosno 15 godina i uz stotine tisuća kilometara ispisao se čitav niz uspomena i sjećanja, razne su situacije svakodnevica ovog stresnog posla u kojemu upravljate 10-20 metara dugim vozilom kroz kaos i kolapse zagrebačkog prometa za koje putnici nerijetko krive vozače, iako su oni i ponajmanje krivi. Dio stresnog posla smjene su od po sedam sati za volanom i po minusima i po vrućinama, a vozi se i noću, blagdanima te drugim "petcima i svetcima".

– Bilo je i boljih i lošijih trenutaka, ali ima i kritika, ima i svega i svačega. Ima i to ako kasnimo da viču na nas, ali sve to ide u radni staž i sve je to sastavni dio posla i nisam ja ništa ni bolji ni lošiji od drugih kolega – odgovara Mihailo koji je za upravljač ZET-ovog autobusa došao iz autoškole, ali ne kao kandidat već kao istruktor vožnje svih kategorija. Jedan od ljepših trenutaka, priznaje nam, bit će mu jučerašnja vožnja koje će se sjećati cijeli život.

– Ali vi nastavljate dalje? – pitamo na kraju.

– Nastavljam dalje jer imam još koliko? 15 minuta i kreće nova služba...– odgovara ZET-ov vozač Mihailo Mateljan.

