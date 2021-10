VIDEO Testirali smo kesten-pire u centru grada: Glasajte za vama najdražeg jesenskog 'kralja'

Mousse, sladoled, torta ili rolada? Apsolutni jesenski kralj može se u desertima pronaći u desecima varijanti, ali većini je najdraža ona na čiji smo se okus “navukli” i prije nego što smo, moglo bi se reći, znali hodati: dobar stari kesten-pire. Okupili smo stoga novinarsko-snimateljski žiri u kojemu su, uz autoricu ovih redaka, bili Mija Mitrović, Stela Jurišić, Paula Jerković i Matej Pavelić te pošli u pohod srcem metropole u potrazi za onim najboljim. Budući da je trenutačno, kako smo doznali u slastičarnicama, nestašica kestena na tržištu, pronašli smo pet koje ih imaju u ponudi, a usto i jedan restoran.

Osjećate se kao barunica...

I upravo ondje, u Theatriumu by Filho u Teslinoj, otkrili smo apsolutnog pobjednika testiranja kesten-pirea. U gastrooazi u haustoru pokraj Zagrebačkog kazališta mladih chef Filip Horvat dočekao nas je s pravom fuzijom okusa koja je zaslužila čiste petice svih članova žirija pa smo odmah morali pitati u čemu je tajna kesten-pirea bez premca.

– Radimo ga od kestena iz Hrvatske Kostajnice, 24 godine starog ruma, kreme od mascarponea i viskija. Poslužuje se sa sladoledom od kave i ganacheom od čokolade – objašnjava Horvat dok ispred nas stavlja tanjur užitka. Nestao je u tren oka, a dok smo svi zadovoljno mljackali, Mia je u nekoliko rečenica sumirala zajedničku ocjenu.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 14.10.2021., Zagreb - Ekipa novinara Vecernjeg lista ocjenjuje ponudu kesten pirea u zagrebackim slasticarnicama. Restoran Theatrium by Filho. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

– Fantastičan. Najseksi kesten-pire koji sam probala. Jedeš ga i osjećaš se kao barunica. Miris je božanstven, osjeća se kesten koji idealno paše uz note kave i ruma. Nadmašio je sva očekivanja – govori. Delicija stoji 55 kuna, a iako smo se složili da zbog cijene možda i nije svima pristupačan, zaključili smo i kako je, kada se valja pošteno počastiti kesten-pireom, Theatrium idealno mjesto.

Nekoliko ulica dalje, točnije u Petrinjskoj, okrijepili smo se popularnom jesenskom slasticom i u Orijentu te ondje također ostali ugodno iznenađeni. Posebice šlagom. Kesten-pire je klasičan, ukusan i kremast. Fino se osjeća i nota ruma, a kako je Matej posvjedočio, okusi su savršeno ujednačeni te idealno paše uz šalicu tople kave. Stoji 19 kuna, a šlag je dodatnih osam.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 14.10.2021., Zagreb - Ekipa novinara Vecernjeg lista ocjenjuje ponudu kesten pirea u zagrebackim slasticarnicama. Slasticarnica Orijent. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

– Caka je kod šlaga to što većina slastičarnica koristi biljni, no naš je životinjskog podrijetla pa nije toliko mastan – objašnjava nam vlasnik Damir Domjanović, čiji je kesten-pire također zaslužio našu visoku ocjenu, 4,7.

Svratili smo i u Gundulićevu u slastičarnicu Magnolia, poznatu po svojim romantično dekoriranim izlozima. Ondje su inzistirali da probamo dvije vrste kesten-pirea koje imaju u ponudi, klasičan i po originalnoj recepturi s pravom vanilijom s Madagaskara.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 14.10.2021., Zagreb - Ekipa novinara Vecernjeg lista ocjenjuje ponudu kesten pirea u zagrebackim slasticarnicama. Slasticarnica Magnolia. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

– Nota vanilije odlično paše. Nije presladak, što je velik plus za one koji nisu na “ti” s previše šećera. Jedina zamjerka je što preferiram čvršću teksturu, a ovaj je više usitnjen – komentira Paula dok svi zadovoljno kimamo glavom. Oba su pirea dobro prošla naš test, stoje 25 kuna, a u ocjenjivanju su, uspoređujući ih s konkurencijom, presudile nijanse. Zajedno smo ih ocijenili s 4,2.

Čvrstu četvorku pak dobio je Cukeraj u Gajevoj. Okus kestena u pireu koji ondje stoji 22 kuna sa šlagom i 18 bez bijelog “topinga” intenzivan je, što nam se posebno svidjelo.

– Dobar starozagrebački kesten-pire koji okusima vraća u djetinjstvo. Lokacija ide naruku slastičarnici jer se u blizini peku kesteni čiji se miris osjeća u zraku dok na nepcu imate okus onih kuhanih. Cijela se “scenografija” nekako uklapa, a i prezentacija je sasvim solidna – zamjećuje Stela. Mia pak dodaje kako je pohvalno što je Cukeraj zadržao svoju izvornost i štih starozagrebačke slastičarnice.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 14.10.2021., Zagreb - Ekipa novinara Vecernjeg lista ocjenjuje ponudu kesten pirea u zagrebackim slasticarnicama. Slasticarna Cukeraj. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Skočili smo i do Ilice jer kakvo bi to testiranje kesten-pirea bilo bez dobro znanog Vinceka na čijim su desertima odrasle generacije. Imali smo stoga visoka očekivanja, ali ona, nažalost, nisu bila potpuno ispunjena.

– Dugo je Zagrepčanima predstavljao zlatni standard, no kesten-pire Vinceka pomela je konkurencija. Cijenim lojalnost tradiciji i vlastitoj recepturi, ali mu je potrebna nadogradnja – govori Mia. No, neki su članovi žirija ustvrdili kako je okus samog pirea fantastičan jer se možda i najviše među svima koje smo testirali osjeti kesten, no kako bi ocjena bila viša da se poslužuje s drugom vrstom šlaga jer je ova s kojom dolazi gotovo bez okusa. Zato je kesten-pire koji stoji 22 kune dobio ocjenu 3,6.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 14.10.2021., Zagreb - Ekipa novinara Vecernjeg lista ocjenjuje ponudu kesten pirea u zagrebackim slasticarnicama. Slasticarnica Vincek. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Posljednja, ali ne i najmanje važna lokacija koju smo obišli, bila je slastičarnica Zagreb u Masarykovoj, ali moramo priznati da nas, unatoč ljubaznom i pristupačnom osoblju te lijepo serviranoj porciji, okus kesten-pirea ni ondje nije oborio s nogu.

– U zalogaju se dovoljno ne osjeća jesen. Okus je pomalo bezličan, a bez šlaga bi bio kao bez identiteta. Nije loš, ali nije ni upečatljiv. Šlag je kiselkast i staromodan – složio se ostatak žirija s autoricom ovoga teksta.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 14.10.2021., Zagreb - Ekipa novinara Vecernjeg lista ocjenjuje ponudu kesten pirea u zagrebackim slasticarnicama. Slasticarnica Zagreb. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Opširnije dojmove s pohoda po metropoli u potrazi za najboljim kesten-pireom možete pak pogledati u videu.