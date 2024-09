VIDEO Što Zagrepčane živcira u prometu? Taksisti, romobili... 'Rješenje? Trebaju ga donijeti 'oni s vrha''

Radovi po gradu zbog kojih se stvaraju kilometarske kolone automobila, preskakanje voznog reda autobusa i tramvaja, bahati vozači koji se "ubacuju" bez žmigavca... dug je popis razloga zbog kojih brojni građani, kako nam kažu, gube živce u prometu. Zagrebačke ceste nekada, doista, izgledaju premalo za sve vrste prometala koja svakodnevno "pužu" njima. I mi smo izašli na ulice Zagreba i provjerili što to građane metropole najviše ljuti u prometu.

– Najviše me živciraju biciklisti, ovi s romobilima, ali i biciklističke staze koje nisu dobro postavljene. Ne znam tko je to, i koji prometni fakultet, sugerirao da se tako napravi, kod Hrvatskog narodnog kazališta, gdje biciklisti dolaze iz mrtvog kuta. Tu će biti nesreća jako puno, nadam se da neće biti i sa smrtnim posljedicama. Ljute me i pješaci, automobili, taksisti koji staju gdje god žele i koče promet na Zelenom valu, a ni radovi još nisu završeni na puno mjesta – poručuje Zagrepčanin na kojega nailazimo.

S druge strane, građane ljuti i to što su ovo ljeto radovi bili svuda po gradu, što nisu završavali na vrijeme, i što su zbog njih brojne tramvajske i autobusne linije preskakale red vožnje pa je dolazilo i do velikih kašnjenja. Zagrepčane živciraju i vozači koji ne staju na semaforima, dodaju, ali i oni koji ubrzavaju u zonama škola i vrtića... – I u tom trenutku, u nekoj maloj uskoj ulici, u nekom malom kvartu, taj čovjek može naletjeti na dijete koje izlazi iz parka, na mamu s kolicima ili na običnog prolaznika koji šeće ulicom – poručuju.

Ipak, građani smatraju kako za ponašanje pojedinaca za volanom rješenje ne postoji, a za radove na cestama te preskakanje rasporeda autobusa i tramvaja trebaju brinuti "oni s vrha".

– Rješenja se moraju donositi s vrha: od gradonačelnika, njegovih suradnika ili adekvatnih ljudi koji razumiju situaciju. Neka pitaju ljude koji su svaki dan u prometu, koji se svaki dan voze, što je problem i neka onda nađu rješenja – poručuju građani pa dodaju da ih muči i problem parkirališnih mjesta.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, podsjetimo, nedavno je najavio uvođenje reda u parkiranje prekrajanjem propisa koji se tiču već postojećih parkirnih mjesta provođenjem sedam mjera, među kojima su novi sustav naplate, revizija rezerviranih parkirnih mjesta te uvođenje blokovskog parkiranja. A u planu je i izgradnja garaže ispod srednjoškolskog igrališta u Klaićevoj koja bi mogla riješiti barem dio zagušenosti na cestama.

– Nemam pojma, vi ćete to dočekati, a ja sumnjam da hoću. Time bi se automobili maknuli iz centra, onda će se moći raditi normalno i biciklističke staze, i sve ostalo – zaključuje Zagrepčanin.

FOTO S riječi na djela: Nakon Tomaševićeve konferencije postavljaju se informacijske ploče o novoj zoni parkinga