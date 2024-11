VIDEO Noćna drama u Zagrebu, tramvajski vod pao na tlo: 'Pogledajte ovu opasnost'

Do problema u tramvajskom prijevozu došlo je noći na subotu između 23 i 3 sata na Maksimirskoj cesti. Kako je ZET-ov djelatnik Neven Brnjas objavio na svojoj Facebook stranici, žice od tramvajskog voda pale su na tlo i kraj parkiranih vozila u Maksimirskoj cesti.

"Pukao je gornji vod, žica je pala na tramvaj i uzrokovala iskrenje tramvaja i velike probleme. Dobro da se tramvaj nije zapalio. Gornji vod je pukao na dvije lokacije. Pantograf se okrenuo naopačke, a žica je pala na pod", prepričao je Brnjas.

U snimci koju je podijelio s novinarima može se vidjeti kako žica od voda leži na tlu, na nekoliko centimetara od parkiranih automobila. "Ne usudim se dirati, vjerojatno nema struje, pogotovo jer je iskrilo ranije. Ali vidite ovo", ispričao je Brnjas. Obustava tramvajskog prijevoza trajala je od 23.30 do 3 sata, a nakon nekog vremena došla je vučna služba koja je morala sve tramvaje odvesti u spremište, s obzirom na to da zbog nedostatka struje nisu mogli sami voziti. Kvar je do jutra saniran te je u subotu promet normaliziran.

Foto: Neven Brnjas