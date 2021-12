VIDEO Jazavac opet šetao Markuševcem, Dumovec ga deložirao

NIje plameni, već onaj najobičniji, šumski, rekli bi stari Latini, vulgaris. Terenska ekipa Skloništa za nezbrinute životinje Dumovec opet je iz Markuševca je morala 'deložirati' jazavca. Šetao je dvorištem u subotu popodne pa je vlasnik nazvao hvatače iz Dumovca koj su preuzeli životinju.

Ovo je već drugi put u dva tjedna da ekipe Dumovca moraju intervenirati zbog jazavaca koji uznemiruju stanovnike. Ondje su na terenu bili i 22. prosinca zbog jazavca koji se toliko bio udomaćio u kvartu da su ga viđali danima na raznim lokacijama.

"Tog smo jazavca pustili u šumu na obroncima Medvednice, no jučer smo otišli mnogo dalje na planinu kako bismo pustili preuzetu životinju. Je li riječ o istoj ili različitoj zvjerki, ne znamo. Slične su veličine, no kako u intervencijama nije bilo potrebe za veterinarskom skrbi, životinje nisu detaljno pregledavane", napisali su iz Dumovca na svojim mrežnim stranicama. Ovoga puta, kažu, životinju su odveli puno dalje u planinu no prvi put.

Možda je, dodaju, riječ o braći, a možda je i o istom jazavcu koji je shvatio da mu je život u blizini čovjeka dobar. Kraj kuća može pronaći dobro mjesto za jazbinu, a ostaci hrane, pronađeni u otpadu, mogu biti slastan obrok.