VIDEO Dječak (15) objavio oglas za posao, a onda je uslijedila lavina: Mobitel zvoni od 7 ujutro

"15-godišnjak traži posao. Obavljam usluge za minimalac. Čistim, perem, kosim, dostavljam, pomažem, šećem pse...štedim za ljeto, a usluge obavljam za 10 eura ili manje" tekst je ovo trenutno najpoznatijeg oglasa u državi kojeg je samo na Facebooku u manje od dva dana podijelilo više od 1200 ljudi. Okrenuli smo stoga i mi broj ne bismo li doznali tko je mladić i kakva je priča iza oglasa. Roditeljima nije niti rekao, oglas je napravio samoinicijativno i gotovo zaboravio na njega, a onda je počeo zvoniti mobitel i cijela Hrvatska je doznala za 15-godišnjeg Lukasa Golubića iz zagrebačke Dubrave.

- Prije dva mjeseca prijatelj mi je dao ideju da postavim plakate na placu u Dubravi - govori nam Lukas i pojašnjava da se za plac odlučio strateški jer tamo najviše ljudi prolazi. Sam je izradio plakat, napisao tekst oglasa, dodao ikonicu kasice-prasice te isprintao na A4 papir i zaputio se na tržnicu u Dubravi.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ipak, isprva mi se nitko nije javljao dok netko nije to objavio na Facebooku i onda je krenula lavina. Cijelo vrijeme mi zvoni mobitel od sedam ujutro, do navečer. Neki me zovu da treba nešto pokositi, zovu me iz svih krajeva Hrvatske, bilo je poziva i iz Šibenika, Zagorja... - nabraja osmaš i priznaje nam da su ga zvali i ljudi koji su samo htjeli dati novac bez da im išta odradi, no to je kaže, odbio jer cilj mu je da nekome pomogne i za to zaradi novac.

Ovakvom se odazivu nije nadao te nam priznaje kako se već dogovorio za neke poslove, no prihvaća samo one u blizini jer škola koju i dalje pohađa na prvom je mjestu. Najviše ga zanima računarstvo i plan mu je u tom smjeru graditi karijeru, a što se planova za ljeto tiče kaže:

- Planiramo na Vir jer tamo imamo vikendicu i idemo već godinama, tamo mi je i društvo i prijatelji s kojima idem u kafić, na plažu, sladoled pa sam htio malo uštedjeti da ne moram tražiti od novac roditelja - zaključuje ovaj radišni mladić te kreće u poslijepodnevnu smjenu u školi u koju ga ispraća tata Robert.

- Sve nas je doma iznenadio kada je prije neku večer došao s treninga kada je već oglas postao viralan i sjeo za stol te nam rekao: "Moram vam nešto reći" na što smo se prepali, no kad smo čuli o čemu se radi laknulo nam je i u potpunosti ga podržavamo u inicijativi da si sam zaradi džeparac - prepričava tata, ali i napominje kako 15-godišnjak nije primoran raditi zbog slabe materijalne situacije, već je to isključivo bila njegova odluka da zaradi svoj novac.

- Bilo je nekih razgovora da bi radio ovo ljeto na moru, ali evo sada smo preplavljeni upitima sa svih strana, što je malo i nezgodno s obizorom na to da se preklopilo da su mu baš sada u školi završni ispiti, pripreme za krizmu, upisi u srednju školu, ali ne brinemo da će on to sve uspješno odraditi - zaključuje ponosni tata Robert.

>> VIDEO: Uhvaćena na djelu: Žena usred dana krala s cvijeće s grobova, općina moli za pomoć