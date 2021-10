VIDEO Najveće ima Davor, a kumica Mira iz Kašine prišapnula nam je bakin trik za savršenu bučnicu

Sutra je Noć vještica pa izložbeni prostor na klupama Dolca poprima zlaćano žute, tamno narančaste i crvenkaste tonove. Tržnice su ovih dana osvojile buče i tikve. Ima ih raznih veličina i u svim nijansama, a cijene se kreću od deset za male ili 50 za kapitalke. Zlati se buča i na štandu gdje mladi poljoprivrednik Davor nudi proizvode sa svog grunta u Donjoj Stubici, rodnom kraju velikog zagorskog muža Matije Gupca.

-Buća je nekim čudom preživjela sušu. Dobro je rodila, bit će ulja - govori Davor . Od buče na obiteljskom gospodarstvu od bučinih koštica proizvodi ljekovito ulje, koje neki zovu i zagorskim crnim zlatom.

Voli i bučnicu, no recept nam nije otkrio. Učinila je to rado zato njegova susjeda Mira iz Kašine. Recept za bučnicu i druge delicije sjeverne Hrvatske, veli, dobila je od bake.

-Prenosi se s koljena na koljeno. Recept za bučnicu mojoj majci i meni prenijela je ona. Mlađi naraštaji nisu baš zainteresirani za bučnicu, ali kod nas starijih, uvijek ima prođu - smije se Mira. Za dobru bučnicu, kaže, najvažniji su domaći sastojci i pravilno razvaljano tijesto te nekoliko malih trikova.

-Nariba, se posoli i ostavi da izvuče vodu. Dodaje se svježi, domaći kravlji sir, vrhnje, jajca... Pomiješate zajedno buču i sir, stisnite, razvaljate domaće tijesto, razmotajte ga, napunite filom i zamotajte, polijte z vrhnjem, stavite peći na 180 stupnjeva oko 40 minuta. I to vam je to- objasnila je Mira. Sol i šećer, napominje, dodaju se po želji, no potrebno je dodati barem žličicu šećera.

-On daje svoj šmek. Ako ga ne stavite, imat će miris na buču. Nju naribajte na što manje komade. Što je sitnije naribana, to bolje - savjetuje Mira koju smo zamolili i da podijeli s nama neku jezivu legendu iz svoga mjesta povezanu s Noći vještica i Danom mrtvih.

-To vam Amerikanci slave, a ne mi u Kašini. Kada smo bili djeca, znali smo izdubiti tikvu i nutra metnuti svijeću, ali sam ak' smo nekoga htjeli poplašiti. Jel' to ima veze s nekim vješticama ili ne, ja vam to ne znam reći - dodala je kumica.