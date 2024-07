Trenutak koji se čekao više od 20 godina: Počela je izgradnja kupališta na zapadu Zagreba

Nakon više od 20 godina, napokon počinju radovi na izgradnji kupališta u Španskog, velikog bazenskog kompleksa koji će koristiti stanovnici cijelog zapadnog dijela Zagreba. Svečano obilježavanje radova obavit će gradonačelnik Tomislav Tomašević sa suradnicima, nakon čega je u planu redovna tjedna konferencija za novinare.

Radovi su, podsjetimo, prvotno najavljeni za proljeće ove godine, no izgleda da se u birokraciji i natječajima proces odužio do ljeta. Riječ je o ideji projektnog studija Ante Murales autora Ante Nikše Bilića, Sunčice Mastelić-Ivić i Marka Gusića. A prema njoj, plan je na predviđenoj parceli oživjeti ideju kupališta iz 19. stoljeća, no na moderniji način, unutar zatvorenog i staklenog, osvijetljenog prostora u koji će se ugraditi i vrtovi postavljeni uz vanjski rub zgrade.

Radove će obavljati poznata građevinska tvrtka Strabag, za 32 milijuna eura s PDV-om.

- Radovi se obećavaju i više od dva desetljeća. Najveći gušt je napraviti projekte 20, a to su projekti koji se obećavaju 20 godina, pa ih mi realiziramo. Puno je ljudi radilo na ovom projektu kako bi se nakon dugo godina pomaknuo s mrtve točke i realizirati. Priča je počela prije više od 20 godina kad se počeo obećavati prvi bazen na zapadu grada, ali nije bilo ili novca ili političke volje. Oko 2018. godine napravljen je nekakav natječaj, a onda je priča stala. Mi smo to htjeli pokrenuti s mrtve točke, a ovo nije samo bazen, nego i kupalište. Želimo da bazeni budu dostupni svim građanima, ovo će biti kupalište modernog tipa – rekao je Tomašević.

Podsjetio je i na početku radova na obnovi Doma sportova. – Krupnim koracima radimo na obnovi sportske infrastrukture i gradnji nove infrastrukture. Od Unverzijade izuzev nekoliko sportskih objekata nije se ulagalo u infrastrukturu. Jedino bazeni Utrina i Svetice te Arena, i to je to – rekao je Tomašević te najavio i radove na Hipodromu i Šalati.

Projekt je zasda financiran iz gradskog proračuna i djelomice kroz Europsku investicijsku banku, a u tijeku je upravna tužba glede financiranja iz EU fondova, rekao je Tomašević. Rok za izvedbu radova je 18 mjeseci. Projekt koji je pobijedio je napravljen 2017. godine, a mi smo smo to sad odlučili realizirati. Otvorit ćemo prvi bazen na zapadu grada u povijesti Zagreba – rekao je.

Od drugih tema, razgovaralo se i o divljim deponijima, a gradonačelnik je rekao da taj problem traje više desetljeća te da su kazne koje trenutno postoje smiješne. Gradonačelnik se dotaknuo i eventualnih propusta u odvozu te napomeuo da dolazi do reprogramiranja na pojedinim lokacijama zbog prilagodbe radnog vremena djelatnika, ali to će se brzo razriješiti. Najavio je da će se uskoro putem mobilne aplikacije moći prijaviti neodvezen otpad te da će se odvoz morati realizirati unutar 24 sata.

Tomašević je komentirao i povišice plaća u javnom sektoru, pa naglasio da plaću veću od njega imaju i pročelnici te dio savjetnika. - Ne brinite, neću imati najveću plaću gradonačelnika u Hrvatskoj ni sad. Primjereno je da gradonačelnik ima veću plaću od pročelnika – komentirao je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Među temama je i obnova zagrebačke uspinjače, a Tomaešvić je naglasio da je izvođač odabran na javnoj nabavi te da će sve prolaziti kroz rigoroznu kontrolu. – Samo ove godine imat ćemo na četiri lokacije obnovu tramvajske pruge, a te radove neće obavljati ZET nego građevinske tvrtke – rekao je.

Jedna od tema je bio i Centar za upravljenje prometom, te programiranje semafora kako bi promet bio protočniji. – Radimo na tome, predviđeno je povećanje deset do 20 posto povećanje prometa, što je izvrsno. Uskoro ćemo krenuti s Horvaćanskom, na Vukovarskoj već imamo na pet križanja, uvodimo i Zvonimirovu te Aveniju Dubrava – rekao je Andro Pavuna, pročelnik za promet.

Što se tiče sanacije Jakuševca, gradonačelnik je rekao da je sanacija počela. – Bila je i kritika zastupnika Peteka da su bili izvođeni radovi na Jakuševcu bez dozvole, pa se ispostavilo da to nije točno. Privremeni projekt otplinjavanja od prije 10 godina treba uskladiti uz postojeću građevinsku dozvolu, inspektorat je rekao da to treba učiniti, i to se učinilo – rekao je Tomašević. Traje i istraga koja će utvrditi što je uzrok odrona, a cjelovita sanacija će moći nastaviti tek nakon što se to utvrdi – rekao je.

Jedna od tema bila je i odlazak Suzane Brenko iz Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga ,a Tomašević je demantirao da je ona napustila NO zbog afera te naglasio da je ona to sama demantirala. Naglasio je i da Nadzorni odbor normalno funkcionira.

Uskoro opširnije...