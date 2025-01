UŽIVO Danijela Dolenec o sigurnosti i prevenciji nasilja školama

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika, Danijela Dolenec gostuje u studiju Večernjeg lista i odgovara na pitanja o sigurnosti i prevencijii nasilja u školama.

Kakva je situacija u OŠ Prečko, kako teče nastava u ova tri dana? Jako smo ponosni na njih, uspješno su krenuli u novo polugodište.

Ima li nekih izmjena u satnici, radi li se više na poticanju razgovora i zajedništva nego što se obrađuje gradivo? U svakom slučaju je početak polugodišta usmjeren na zacjeljivanje, to je svima prioritet. Razmišlja se i o nekim dodatnim zajedničkim aktivnostima i slučno. Grad i dalje održava sastanke s Vijeć roditelja, osluškuju se potrebe i zahtjevi. Krizni tim je i dalje u školi...za sad sve ide dobro.

Škola je dobila i dodatne dozvole za zapošljavanje nužnog stručnog kadra. Kada dolaze, koliko ih je i koji točno?

Inače škole u Hrvatskoj, pa tako i u Zagrebu imaju pravo na ekipiranje stručnih timova u kojima su obično pedagozi ili socijalni pedagozi, psiholozi. U ovoj školi je i ranije, ali na pola radnog vremena bio zaposlen logped i socijalni pedagog, sada je bio zahtjev da se zaposle na puno radno vrijeme. Škola nije imala zaposleng psihologa i to je bila važna zadaća svih nas. Odobrena su dva psihologa, jedan je krenuo s radom prvog dana novog polugodišta, to je bilo važno jer se u jednom trenutku krizni tim povlači i nakon toga smo napravili slijed pomoći. Centar za zdravlje mladih će imati takozvanu prioritetnu liniju za onu djecu koja će trebati psihološku pomoć, a Štampar će imati liniju za zaposlenike i roditelje.

Drugo polugoditšte krenulo je sa zaštitom zaštitara. Koliko ih je i koliko dugo će biti prisutni u školama? Kako sudjelujem i u radu poverenstva nadležnog ministarstva za uvođenje mjera u škole, stav svih nas, i MUP-a i samih zaštitarskih tvrtki je bio da stavljanje zaštitara u škole nije dobro trajno rješenje. Grad je odlučio ponuditi svim osnovnim školama mogućnost zaštitarske službe jer je u drugo polugodište trebalo ući s novim protokoom o sigurnosti bez da su se nužno zaposlili novi članovi tehničkog osoblja i u preirodu u kojem Ministarstvo tek određuje taj nov profil koji će biti zaposlenik. Ideja je da zaštitar olakša organizaciju u ovom peridodu kada su škole preuzele nove obveze. Očekuje se da će novi zaposlenici biti u školama sa sljedećom školskom godinom. Proveden je pregovarački postupak, Grad je dogovorio tvrtke. Krajem tjedna ćemo održati sastanak s ravnateljima i čuti povratne informacije.

Početak je prošao i uz pojačanu ophodnju policije. Na to su mnogi roditelji jako dobro reagirali. Postoji li model ili želja da se i u budućnosti nastavi isto? Razgovarali smo o jednom alatu koji je bio dostupan i prije, mislim da se radilo o međuresornom sporazumu koji se zove Lokalni timovi. U slučaju velikih gradova, nekoliko je Lokalnih timova kroz cijeli grad. Ideja je da se na redovnim mjesečnim sastancima sastaju predstavnici MUP-a, škole i Ministarstva socijale i zdravstva i da se razmjenjuju inormacije na vrijeme i ojača prevencija. Ono što smo konkretno jučer razgovarali na Povjerenstvu je činjenica da su po novom Protokolu škole preuzele obvezu napraviti procjenu rizika i vlastiti Plan sigurnosti, bilo nam je važno da se to razjasni i tu će MUP biti od pomoći. Procjena rizika ovisi o tipu zgrade, dijelu grada...

Što se očekuje, kada će škole napraviti sve to? U Protokolu smo stavili obvezu da se procjena sigurnosti napravi unutar tri mjeseca. To je prvi korak, tu se vodi računa o svim aspektima sigurnosti i podloga je za Plan sigurnosti. Dogovorili smo da će Povjerenstvo uz pomoć MUP-a i na prijedlog dati minimalne tehničke kriterije, to znači da li sve škole trebaju imati elektroničke brave, tihi alarm...Dakle, škole će implementirati, a mi ćemo preuzeti troškove.