Utrka Krabat Trail u spomen na slavnog žumberačkog uskoka

Više od 270 natjecatelja okupit će se u subotu na prvom izdanju nove utrke Krabat Trail. Trase od devet, 18 i 36 kilometara idu kroz Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje, start i cilj je u naselju Sošice, a ideja je promovirati žumberački kraj, ali i povijesne ličnosti koje otamo vuku podrijetlo. Jedan od njih je i Janko Šajatović – Krabat, žumberački uskok koji se borio i protiv Turaka i Francuza, služio Saskim knezovima i budućim kraljevima. Organizatori iz Društva za sport i rekreaciju "Jastreb extreme" okupili su, uz one iz naše zemlje, i natjecatelje iz Bosne i Hercegovine te Slovenije. Start dviju duljih trasa je u 9 sati, a one najkraće u 9.30.

Janko Šajatović - Krabat rođen u selu Jezernice pokraj Sošica. Nijemci mu se klanjaju već 300 godina, a tijekom povijesti pripisana su mu i mistična svojstva, mogućnost letenja i čaranja te predaja da iz zrna žita može stvarati vojnike. Danas je brendiran do te mjere da cijela jedna regija u Saskoj nosi naziv Krabat-Region, po njemu se nazivaju festivali, pivo, sirevi, likeri, rade predstave.

Foto: Jastreb Extreme

Jurij Brězan i Otfried Preußler utkali su ga u romane, a Preußlerov je postao i obvezna lektira u cijeloj Njemačkoj, te bestseler preveden na 17 jezika, ali ne i na hrvatski. Godine 2008. i Hollywood se pozabavio Jankom te snimio film “Krabat and the Legend of the Satanic Mill”.

- Nažalost, mi u Hrvatskoj o njemu znamo jako malo ili gotovo ništa. Veliku pomoć u samoj priči oko ovog velikog čovjeka, njegovog lika i djela nam je pružila gospođa Monika Bračika, potomak samog Krabata. Nadamo se da će naša utrka pomoći kako bi što više ljudi upoznalo povijest ovog velikog i plemenitog čovjeka i da će pridonijeti promociji cijelog područja Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje - istaknuli su organizatori.