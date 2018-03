Mogli su zimi uvesti red, a ne da bez terasa čekamo sezonu

Gotovo da nema Zagrepčanina koji prođe pokraj nje a da se ne vrati nekoliko koraka. Mnogi potom stanu i gledaju, a već nekoliko trenutaka kasnije mobitel im je u ruci. Prizor potpuno ogoljene Skalinske mora se zabilježiti fotografijom. Uklonjene su, naime, terase koje su donedavno zauzimale velik dio ulice, što mnogi komentiraju pozitivno. Konačno se vidi sva ljepota turistički i te kako poznate Skalinske, ističu, a micanjem glomaznih tendi katedrala se vratila u prvi plan. – Ulica je ista kao i četrdesetih godina prošlog stoljeća. Imam fotografiju iz tog doba, držim je uokvirenu u stanu – kaže Ognjen Bilić, koji živi u blizini.

Grad ima loš tajming

No, uklanjanjem terasa nisu baš zadovoljni ugostitelji, koji imaju lokale u kratkoj Skalinskoj. Puno će to utjecati na njihovo poslovanje, govore, s obzirom na to da više od 50 posto zarade ostvare na terasama ispred lokala. Više od dvjesto sjedećih mjesta, znaju to svi koji su za lijepog vremena prošli ulicom, vječito je puno. Turistima je to omiljena destinacija za gablec između razgledavanja grada s obzirom na to da restorani i zalogajnice nude solidan topao obrok za njima iznimno nisku cijenu. Nije rijetkost da se stranci onamo upute kako bi potrošili kune koje su im preostale prije nego što se vrate kući. Ne čudi stoga što su ugostitelji nezadovoljni ovim potezom Grada Zagreba. Terase bi se, kažu, trebale vratiti, no u manjim gabaritima, a bit će uniformirane.

– Rekli su da će ih ubrzo ponovno postaviti, no kada točno, ne znamo, a nije nam poznato ni kako će zapravo izgledati. Svatko je čuo nešto i ima svoju priču. Kažu da neće biti tendi, već će biti postavljeni jednaki suncobrani, da će terase biti okružene staklom te da više neće stajati po sredini ulice, već će biti uz zgrade – govore u kafiću na početku ulice. Davor Strahinić, vlasnik Nokturna, ističe da mu ne smeta uvođenje reda u ulici, a isto kažu i u susjednom Leonardu. No, tajming je loš, smatra Mladen Radošević iz Leonarda, jer sezona je “iza ugla”. – Moglo se to riješiti poslije Adventa, kad posao padne, pa bismo već imali nove terase – kaže.

Prolaz za vatrogasce

Dolaskom terasa svi koji imaju lokal u Skalinskoj, kažu ugostitelji, trebali bi dobiti svoj dio na ulici. To znači da će se nekima broj stolova smanjiti, a drugima, koji dosad nisu imali terasu na ulici, povećati. Novom regulacijom riješit će se i problem zakrčenog vatrogasnog puta.

– Vatrogasna kola nikako nisu mogla proći. Za turističkih gužvi teško su se zaobilazili i ljudi – kaže Antun Bajt, koji često prolazi Skalinskom. Sada, pak, kaos rade automobili. Posebno šetačima, koji moraju skakati s popločenog puta na pločnik kako bi se izmaknuli onima koji voze neprimjerenih 60 kilometara na sat.