Udruga ReKreativni Kvart iz Španskog biciklira za djecu s poteškoćama u razvoju, već su prikupili 70 tisuća eura

Za vrijedan cilj nije im teško proći nevjerojatnih 325 kilometara, a ove su godine proširili tim koji će s humanitarnim duhom u kotačima prevaliti rutu od Zagreba do Vukovara. Čak 40 biciklista prihvatilo je izazov koji je pokrenula ekipa zagrebačke Udruge ReKreativni Kvart SHP. Naime, u povodu Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, a kako bi pomogli rad udruge Vukovarski leptirići, kreće se na put do krajnjeg istoka Hrvatske.

Da se odluče na pružanje pomoć upravo Leptirićima, navela ih je činjenica da su u gradu koji ima 101 problem, kako opisuje Stjepan Vukušić iz ReKreativnog kvarta, uspjeli pokrenuti udrugu koja zasad jedina na području od Osijeka do Vukovara pruža adekvatnu potporu kad je riječ o širokom spektru teškoća u razvoju kod djece. Ima više od 200 stalnih korisnika, a svojedobno je, objašnjava Vukušić, zbog poteškoća s financiranjem udruga bila i pred gašenjem.

– Najveća nam je motivacija upravo to što svake godine uspijemo proširiti priču o Leptirićima pa sve više ljudi želi na neki način sudjelovati i pomoći klincima u njima dalekom Vukovaru. To je stvarno poticaj da svake godine priču jačamo. Iako smo uvijek svjesni da ruta nije jednostavna, jedva čekamo sjesti na bicikle i krenuti na put – poručuje Vukušić. Izazovi na cesti i nepredvidivi vremenski uvjeti nešto je na što su se, domeće on, već navikli.

POVEZANI ČLANCI:

– Nerijetko su nam sugerirali da odaberemo prikladnije doba godine za vožnju, ali mi želimo da to uvijek bude upravo 18. studenoga jer je za cijelu Hrvatsku to zaista poseban dan koji nas povezuje. To će uvijek biti dan kad idemo za Vukovar i od toga ne odstupamo. Na sve smo spremni osim na odustajanje. Na cilju nas, kao i svake godine, dočekuju Leptirići. Njihov entuzijazam i ljubav koju osjetimo kada dođemo do kraja rute najvrjednija je stvar u cijeloj priči – tvrdi Vukušić.

Ove su godine entuzijasti iz Španskog odlučili akciju podići na višu razinu pa su organizirali dvije biciklističke ture pod zajedničkim nazivom "Ljubav se mjeri kilometrima". Naime, prva grupa vozača kreće sutra u 6 sati iz Španskog i vozi do Slavonskog Broda, gdje će prenoćiti. Druga pak grupa starta u ponedjeljak, točno u ponoć, i vozi se bez zaustavljanja, prelazeći cijelu rutu u komadu. Na dan velike obljetnice vozači se nalaze u Slavonskom Brodu i zajedno nastavljaju vožnju iz Slavonskog Broda prema Vukovaru.

– Svake nas godine tradicionalno ispraćuje ekipa iz kvarta, a tu su i naši prijatelji iz drugih dijelova grada pa to bude stvarno velik i emotivan ispraćaj. Podržavaju nas ljudi iz svih generacija, a najljepše je čuti kad se klinci žele angažirati za pomoć Leptirićima jer mi to daje nadu da odgajamo ljude za za neka bolja vremena i za bolju Hrvatsku. Dobivamo i vjetar u leđa od poznatih sportaša pa su nas tako podržali igrači Dinama i Hajduka, ali i legende hrvatskog sporta poput Dubravka Šimenca - kaže Vukušić.

POVEZANI ČLANCI:

Ovo je četvrta godina zaredom da neumorni biciklisti voze za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju, a u dosadašnjim turama prikupili su više od 70 tisuća eura što omogućava nastavak aktivnosti Leptirića. Ove godine pridružili su im se i učenici zagrebačkih srednjih škola, XIII. gimnazije i II. gimnazije, koji su jučer na bicikl-ergometrima simultano "prešli" cijelu rutu od metropole do Vukovara i tako se simbolično povezali s biciklistima na cesti. Podrška je stigla i iz Škole za grafiku, dizajn i medijsku kulturu čiji su učenici istu rutu kumulativno otrčali.

Uz angažman škola i akciju na cesti, iz udruge ReKreativni kvart organizirali su i virtualnu biciklističku utrku na platformi Zwift. – To je idealna opcija za one koji bi nam se htjeli pridružiti u vožnji, a nisu spremni za zahtjevnu rutu do Vukovara. Osim toga mogu nam se priključiti i ljudi koji nisu iz Zagreba. Usto, pozivamo sve koji su u da se priključe donacijama za Vukovarske leptiriće i to putem platforme "Čini pravu stvar" – zaključio je Vukušić.

>> FOTOGALERIJA Pitali smo umjetnu inteligenciju kako će najpopularnije hrvatske destinacije izgledati za 100 godina. Plitvička jezera su nestvarna