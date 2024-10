Učenici četvrtog razreda zagrebačke osnovne škole vraćaju se na nastavu

Učenici četvrtog razreda zagrebačke osnovne škole danas će se vratiti na nastavu, odlučili su roditelji koji su dobili jamstva v.d. ravnatelja da će dječak problematičnog ponašanja biti odsutan sljedeća tri tjedna, potvrdio je odvjetnik roditelja.

Roditelji su se na taj korak odlučili jer su jučer poslijepodne primili službenu obavijest škole da će 10-godišnji učenik s problemima u ponašanju iduća tri tjedna biti odsutan, rekao je Hini u srijedu navečer odvjetnik Klaudio Čurin. Trenutni dogovor po njegovim je riječima tek privremena mjera do završetka procjene ponašanja dječaka koji je sada na vještačenju u javnoj ustanovi, gdje bi trebao ostati idućih 15 dana, tijekom kojih se očekuje konačna odluka o njegovom daljnjem školovanju. Poručio je da će, dok ne dobiju trajno rješenje, pažljivo pratiti rad nadležnih tijela.

- Ovo je prvi put da smo dobili pisanu potvrdu iz škole, što daje ozbiljnost riječima koje su do sada uglavnom ostajale na usmenim obećanjima - rekao je Čurin. Istaknuo je da su raniji dogovori s nadležnim tijelima često bili neispunjeni, zbog čega su roditelji zahtijevali pisano jamstvo. Čurin je kritizirao dosadašnju komunikaciju škole i nadležnih službi, istaknuvši da su roditelji često ostajali bez konkretnih informacija.

Učenici četvrtog razreda novozagrebačke škole bojkotirali su nastavu u dva navrata od 5. listopada, a posljednji put od 22. listopada, dan nakon što se učenik problematičnog ponašanja nenajavljeno vratio u školu. Školu su jedno vrijeme bojkotirali i učenici ostalih razreda koji su se u međuvremenu vratili na nastavu.

O načinima nadoknade izgubljenih satova idući bi tjedan trebala odlučiti v.d. ravnatelja škole, rekao je Čurin, naglasivši kako je roditeljima važno da djeca idu u školu, no žele da za to budu osigurani uvjeti sigurnosti. Grad Zagreb najavio je da će stručno povjerenstvo škole do kraja tjedna dostaviti svoje mišljenje o daljnjem postupanju s učenikom i njegovom školovanju, nakon čega slijedi žalbeni rok od 15 dana.

