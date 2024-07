U Svetoj Nedelji održava se sportski vikend spektakl: Ova utrka je samo za naizdržljivije

Ovaj vikend jezero Orešje u Svetoj Nedelji rezerviran je za "Santa Domenica Spartan Trifecta Weekend", adrenalinska globalna utrka koja se inače održava u 37 zemalja svijeta promiče važnost mentalnog i fizičkog zdravlja, spaja prirodu i ekstremni wellness, te je odlična za promociju, razvoj lokalne zajednice i poticanje aktivnog turizma. Nakon prošlogodišnje premijere, utrka po drugi puta stiže u Hrvatsku, točnije u Svetu Nedelju na Jezero Orešje.

Ovogodišnje natjecanje imat će čak 1.750 natjecatelja iz 25 zemalja diljem svijeta koji će sudjelovati u nekoliko kategorija: SPRINT (noćni, 5 km + 20 prepreka), SUPER (10 km + 25 prepreka) i BEAST (21 km + 30 prepreka). Dječja utrka je između 1 i 3 km s preprekama podijeljena u dobne kategorije: 4 do 6 godina, 7 do 9 godina i 10 do 14 godina.

Da bi osvojili Spartan Trifecta, novi sportaši i sportaši koji se vraćaju moraju završiti tri prepoznatljive utrke s preprekama u jednoj sezoni utrke. Sprint je klasično iskustvo utrke s preprekama koji kombinira relativno lagano trail trčanje na 5 km s 20 prepreka. Super prepreke su teže u usporedbi s kraćim spartanskim događajima, a s udaljenosti od 10 km, a trebat će strategija tempa jer su zahtjevnije.

Vrhunski Spartan test; polumaraton Beast ima 30 prepreka, širom svijeta je ozloglašen zbog svoje težine. Spartan Kids Race je zabavno i sigurno iskustvo trčanja prepreka za djecu od 4 do 14 godina. Djeca će steći samopouzdanje dok s loptom trče, skaču, penju se i pužu. Starija djeca mogu povećati izazov, pa čak i natjecati se u vremenskim utrkama protiv drugih.

Za finišere utrka osigurane su nagrade: finišerska medalja, Trifecta klin za medalju i Finisher majica. U Beast Elite i Super Elite muškoj i ženskoj kategoriji pobjednik dobiva i posebnu nagradu u iznosu od 300 €, drugo mjesto 200, a treće 100 €.

Filozofija Sparta je da nas natjecanja testiraju, treninzi očvršćuju, prehrana hrani, a zajednica jača. Sudionici Spartan utrke diljem svijeta podržavaju jedni druge da svladaju svaku prepreku u životu. Uz utrku je organiziran bogat popratni program sa brojnim sadržajima.

