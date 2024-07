Spektakl za vikend u Svetoj Nedelji: Za njih zna i Luka Modrić

Prošle godine u srpnju pisali smo da je Sveta Nedelja, odnosno jezero Orešje prvi hrvatski domaćin svjetski poznatih utrka izdržljivosti Spartan Race. Budući da je prošlogodišnja utrka nadmašila sva očekivanja, i u smislu samih utrka i njihove atraktivnosti, i u smislu brojki i generalnog organizacijskog uspjeha za Svetu Nedelju i Zagrebačku županiju, utrka će se sljedećeg vikenda, 20. i 21. srpnja, ponovno odviti u gradu zapadno od Zagreba.

Čak 1750 natjecatelja

Santa Domenica Spartan Trifecta Weekend rasprodan je gotovo mjesec dana prije samog događaja, a organizatori su stazu s preprekama redizajnirali i učinili je atraktivnijom, ali i zahtjevnijom nego prošle godine. Ovog vikenda Sveta Nedelja ugostit će "spartance" iz svih krajeva svijeta, a natjecatelji će se imati prilike okušati u tri različite discipline – Sprint (pet kilometara s preprekama), Super (deset kilometara s preprekama) i Beast (21 kilometar s preprekama). Oni najodvažniji prihvatit će i ultimativni Trifecta izazov, odnosno sudjelovanje u sve tri discipline.

– Unaprijedili smo manifestaciju u svim segmentima u odnosu na prošlu godinu. Kao prvo, imamo veći broj sudionika ove godine, njih točno 1750 iz 25 zemalja diljem svijeta. Dakle, velik broj ljudi iz cijelog svijeta ovog će vikenda biti u Svetoj Nedelji. Imamo novu i atraktivniju rutu utrke u odnosu na prošlu godinu. Imamo i novi format utrke; budući da će ovog vikenda biti vatreno i jako vruće, odlučili smo uvesti i noćni format koji počinje u 19.30, da ne bude baš na 40 stupnjeva. U sklopu ovoga radimo i još jedan dodatan mini event, a to je državno prvenstvo u OCR-u, odnosno u utrkivanju s preprekama – istaknuo je Ivan Filipović, voditelj projekta Spartan Race.

Međunarodni predznak događaju u prvom redu daju natjecatelji koji dolaze sa svih strana svijeta – iz SAD-a, Novog Zelanda, UAE-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške, Finske, Švedske, Estonije, Belgije, Nizozemske, Luksemburga, Njemačke, Francuske, Italije, Švicarske, Austrije, Češke, Slovačke, Mađarske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Malte i Hrvatske.

– Prva Spartan utrka na kojoj sam bio bila je u Sloveniji i bio sam fasciniran koliko je dobro organizirana. Zbog toga sam počeo razmišljati da bi se takvo nešto moglo napraviti i u Hrvatskoj. Baš se sjećam kad smo imali prve razgovore za utrku prošle godine. Rekli smo si: "Prva je godina, bit ćemo sretni ako bude 600-700 ljudi", a na kraju smo završili s gotovo 1500 natjecatelja. A evo, već u drugoj godini utrka je rasprodana. Drugim riječima, ispalo je da smo jako popularizirali ovaj sport. Ovo je jedna vrlo dobra priča koju u Svetoj Nedelji planiramo nastaviti – rekao je gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec koji se i natjecao na velikom broju Spartan utrka u raznim državama, a natjecat će se i ovog vikenda u svojem gradu, baš kao i prošle godine:

– Natjecat ću se i ove godine, definitivno. Kako ove godine postoji i noćni sprint, natjecat ću se i na tome, dakle na četiri utrke, tri plus jedan – dodao je Zurovec.

Na Igrama u Los Angelesu

Zbog rasta popularnosti tog tipa utrka, taj će sport biti i dio Olimpijskih igara. Naime, Spartan je moderna inačica utrkivanja s preprekama (OCR – obstacle course racing), a upravo će utrkivanje s preprekama postati dio modernog pentatlona na OI u Los Angelesu 2028. godine. Ide se u smjeru da u daljoj budućnosti dobije status i zasebnog sporta. Upravo o tome govorio je legendarni hrvatski vaterpolist Dubravko Šimenc, koji je bio prisutan u funkciji koordinatora za specijalne marketinške projekte pri Hrvatskoj turističkoj zajednici.

– Ovo još nije olimpijska disciplina, ali će biti! To je jako važno. Sjetimo se samo Pannonian Challengea koji se u Hrvatskoj održava već 25 godina i koji je brend. To je danas olimpijski sport i ljudi su u Hrvatskoj imali jednu lijepu priliku uživo gledati buduće olimpijske pobjednike. Vjerujem da i Spartan može postati veliki brend, a moguće je da ćemo i ovdje uživo svjedočiti budućim olimpijskim pobjednicima – započeo je Šimenc pa potom nastavio:

– Hrvatska je definitivno najviše prepoznatljiva po sportu i turizmu. Hrvatska turistička zajednica puno ulaže kako bi promovirala hrvatsku kao turističku, ali i kao sportsku destinaciju. Vjerujte mi, ništa nije lako organizirati, pa tako ni ovaj prekrasni event. Ljudi dolaze, ljudi su sretni – i vraćaju se. To je bitno! Domaćinstvo naših ljudi, na području cijele Hrvatske je stvarno prekrasno. Imamo što pokazati svijetu. Jedan Luka Modrić je broj jedan, ali vjerujte da i Luka Modrić zna što je Spartan. Tako znaju i svi drugi naši poznati sportaši, znam da je to činjenica, svi to prate – rekao je Šimenc.

>> Ovako izgleda Modrićev penthouse u centru Zagreba. Vatreni je platio bogatstvo