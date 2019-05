Što se to dogodilo u Prečkom? Letjela vrata, pucala stakla: 'Nitko se nije usudio izaći'

Staklo razbijeno u milijun komadića, policija, uplašeni stanari koji nose kante s komadićima betona, zatvoreno dizalo oko kojeg je popucalo staklo – to je prizor koji se mogao vidjeti u zgradi u Ulici Josipa Slavenskog 12 u zagrebačkom naselju Prečko.

Pakleno buđenje

Stanare te i okolnih zgrada oko 3 sata probudila je snažna eksplozija. Za sada se pretpostavlja da je na gornjem dijelu stubišta između osmog i devetog kata eksplodirala nekakva paklena naprava, no više detalja će biti poznato nakon očevida. U eksploziji je lakše ozlijeđena 63-godišnjakinja, a četiri su osobe privedene na obavijesni razgovor u policiju. Jesu li i ako jesu, kako povezane s eksplozijom, za sada nije poznato. Policija, pirotehničari i vatrogasci cijeli SU dan bili na mjestu eksplozije, a zabrinuti stanari te i okolnih zgrada su prepričavali što se dogodilo. – Dok sam stigla na posao oko 6.30, već je sve bilo gotovo. Ljudi mi dolaze preplašeni, ali nisu iznenađeni. Svašta pretpostavljaju da se dogodilo jer se svakakvi sumnjivi ljudi kreću ovim kvartom – rekla je Zvijezdana Medvedec koja radi na obližnjem kiosku.

Eksplozija je odjeknula kvartom i probudila građane, a jedna od stanarki s trećeg kata kazala je, u šoku, kako je prvo mislila da je riječ o potresu.

– Nisam znala što se događa. Cijela se zgrada zatresla. Nitko se nije ni usudio izaći van jer nas je bilo strah. Mislili smo da je netko sigurno poginuo – kazala je stanarka. Dodala je da su prvo mislili kako je eksplodirao bojler, no dimnjačari koji su izašli na teren nisu našli nikakvih nepravilnosti. Istovremeno, policajci su hodali od stana do stana, ispitujući stanare.

– Pitali su me je li mi je itko bio sumnjiv, koliko dugo tu živim, koliko imam godina. Stvarno nisam primijetila ništa što bi upućivalo na to da bi se ovo moglo dogoditi – kazala je jedna od stanarki.

Popucali i zidovi

Svaki kat u toj zgradi ima po četiri stana, a na devetom, koji je najviše stradao, živi i lakše ozlijeđena 63-godišnjakinja. Od detonacije su izbijena vrata na svim stanovima na osmom i devetom katu, stakla na dizalu su popucala od prvog do zadnjeg kata, a u eksploziji je oštećeno i stubište.

– Kada je grunulo, vrata su mi odletjela i odnijela sa sobom i vrata iz druge prostorije. Nismo se mogli zaključati. Vidite i sami štetu. Neki zidovi su isto popucali, sva sreća da smo složni i jedni drugima pomažemo i čistimo – kazali su stanari s osmog kata koji su sanirali posljedice eksplozije.

Zanima ih što se dogodilo, no odgovara na to pitanje još nema. No svi misle da takvo oštećenje nije mogla napraviti bezazlena naprava.