U nedjelju starta jedna od najvećih trail utrka u Hrvatskoj: Vlastite granice testirat će više od 700 trkača

Jedna od najvećih trail utrka u Hrvatskoj, Medvednica trail, koja se održava u nedjelju, okupit će više od 700 trkača i entuzijasta prirode koji će imati priliku testirati vlastite granice.

Utrka je međunarodnog karaktera pa će se, osim trkača iz gotovo svih dijelova Hrvatske, natjecati i oni iz Kostarike, Francuske, Njemačke, Grčke, Nizozemske, Novog Zelanda, Filipina, Španjolske, Slovenije, Južnoafričke Republike, Velike Britanije, SAD-a, Ukrajine, Bosne i Hercegovine te Belgije.

Tijekom prijava sudionici su mogli birati između različitih dionica:

5K Hunjka: Savršeno za one koji tek ulaze u svijet trail trčanja.

15K Gorščica: Idealno za novije trkače koji žele testirati svoju izdržljivost na srednjoj udaljenosti.

30K Plazur: Za one koji traže dodatni izazov.

45K Ponikve: Za iskusne trkače koji žele pomaknuti svoje granice.

60K Kameni svati: Najduža i najzahtjevnija staza za one najodvažnije.

Osim odraslih, na utrci se natječu i djeca od prvog do osmog razreda osnovne škole. Mališani od prvog do četvrtog razreda trčat će tako jedan krug, odnosno nešto više od jednog kilometra, dok će klinci od petog do osmog razreda prevaliti gotovo dva i pol kilometra.

Informacije možete pronaći na službenoj web stranici utrke https://www.medvednicatrail.run/, te na društvenim mrežama Facebook i Instagram.