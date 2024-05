Vozači oprez: Danas se za promet zatvaraju dvije važne zagrebačke prometnice, evo detalja

Zbog radova na hitnoj sanaciji kanala odvodnje danas, od 9 do 16 sati, za sav će promet biti zatvorena Rimska ulica. Za vrijeme trajanja radova, iz Grada predlažu slijedeći obilazni pravac:

Ulica Rim – Veliki dol – Gorice – Ulica Rim i obratno.

Za sav promet danas od 9 sati se zatvara i Bolnička cesta, na dijelu od raskrižja s ulicom Majke Terezije do Ulice Trebež. Radit će se na uređenju kolnika, a do završetka radova, odnosno do 6. lipnja, vrijedit će slijedeći obilazni pravci:

Bolnička (zapad) – Gospodska – Al Bologne – ulica Majke Terezije - Bolnička (istok) i obratno.

Iz Grada mole stanovnike naselja RIS da za ulaz ili izlaz iz naselja koriste obilazni pravac:

Bolnička – Gospodska – Ilica.

Radovi će preusmjeriti i nekoliko ZET-ovih autobusnih linija koje će do 6. lipnja prometovati izmijenjenim trasama.

Linija 121:

Črnomerec - Ilica - Aleja grada Bolonje - (desno) Gospodska - (lijevo) Bolnička cesta - u nastavku redovnom trasom.

u povratku linija 121 prometuje istom izmijenjenom trasom.

Linija 130:

Črnomerec - Ilica - Aleja grada Bolonje - (desno) Gospodska - (lijevo) Bolnička cesta - i u nastavku redovnom trasom

od Borčeca do Črnomerca, linija 130 prometuje uobičajenom trasom

Linija 137:

Črnomerec - Ilica - Aleja grada Bolonje - (desno) Gospodska - (desno) Bolnička cesta - (lijevo) Ulica Perjavica - i u nastavku redovnom trasom

u povratku linija 137 prometuju istom izmijenjenom trasom.

Obostrana autobusna stajališta Dudovec i Bolnica-Vrapče, kao i stajalište Vrapčanska aleja uz nogometno igralište „NK Vrapče“ neće biti u funkciji.

Na izmijenjenom dijelu trase, autobusi će koristiti sva usputna stajališta, a za liniju 137 bit će uspostavljena privremena obostrana stajališta u zoni raskrižja Bolnička/Perjavica.



Linija 143:

Vrapčanska aleja (terminal) - Vrapčanska aleja - Ulica Majke Terezije - (desno) Aleja grada Bolonje - (desno) Gospodska - i u nastavku redovnom trasom

u povratku linija 143 prometuje istom izmijenjenom trasom.

Linija 147:

Vrapčanska aleja (terminal) - Vrapčanska aleja - Ulica Majke Terezije - (desno) Aleja grada Bolonje - (desno) Gospodska - (lijevo) Bolnička cesta - i u nastavku redovnom trasom

Dolec - redovnom trasom do Bolničke ceste - (desno) Gospodska ulica - (lijevo) Aleja grada Bolonje - (lijevo) Ulica Majke Terezije - (lijevo) Bolnička cesta - Vrapčanska aleja - Vrapčanska aleja (terminal)

Obostrana autobusna stajališta Dudovec i Bolnica-Vrapče neće biti u funkciji. Linije 143 i 147 će koristiti sva usputna stajališta.