U Landsky bar stiže jedan od najboljih svjetskih barmena

Danilo Dacha Bozović iz Swizzle Bara u Miamiju ove je srijede, dakle sutra, gost zagrebačkog Landsky bara. Riječ je o vrlo posebnom gostovanju u i inače vrlo popularnom baru, jer Swizzle Bar iz Miamija, kojeg vodi i u kojem radi Danilo Bozović, ove je godine proglašen najboljim barom u Miamiju. Kako organizatori kažu, Danilova iznimna sposobnost kombiniranja okusa i stvaranja jedinstvenih koktela osvojila je srca mnogih, a sada imamo priliku tu čaroliju doživjeti i u Zagrebu. Također, Danilova knjiga "Barkeep: The Art of Mixology, Bar & Cocktails" proglašena je najboljom knjigom o koktelima u 2022. godini. Osim gostovanja u Landsky Baru, Danilo će ranije u srijedu održati i ekskluzivni edukativni masterclass zatvoren za javnost. I to je bila prilika za odabrane profesionalce da iz prve ruke nauče tehnike i trikove koje Danilo koristi u svom radu i time dodatno povećaju svoje znanje i vještine u miksologiji. Doista, na stranicama Miami New Timesa, lokalnog medija jednog od najsunčanijih gradova Sjedinjenih Država, nalazimo Swizzle istaknut kao prvi izbor među stotinu najboljih barova Miamija.

- Upravljački tim iza toliko nedostajalog Employees Only Miamija stoji iza ovog intimnog prostora, koji odaje počast omiljenom duhu Kariba: rumu. Naime: Swizzle ima oko 150 vrsta ruma namijenjenih za ispijanje ili igranje glavne uloge u koktelima. Pronaći ćete klasike (kao što je rum manhattan) zajedno s maštovitim koktelima poput "El Presidente", napravljenih od ruma, nara, melase i Angostura bittera. Swizzle također nudi letove s rumom ako želite istraživati svijet sa svog barskog stolca, stoji tamo. Nekoliko redaka posvetio mu je i Time Out.

- Swizzle pića, ukusni predak smrznutih koktela, još uvijek su njegova specijalnost, ali craft koktel bar se proširuje kako bi uključio popis klasičnih pića i svježe obrade poznatih favorita. Očekujte da će mojito i rum runners biti posluženi uz nove dodatke kao što je Madame Hong, vrlo hvaljena kreacija glavnog barmena/partnera Danila “Dacha” Božovića iz njegovog mandata u Macao Trading Co u New Yorku, navode u popularnom vodiču.