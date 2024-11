U kvaru su gotovo pola godine: Konačno se priprema zamjena pokretnih stepenica u centru Zagreba

Negdje u lipnju ove godine su zastale, a od tad su djelomično ili potpuno izvan funkcije. Što se događa s neispravnim pokretnim stepenicama kod Importanne centra na Trgu kralja Tomislava pitaju se Zagrepčani već mjesecima, a posebno je teško slabo pokretnim ljudima koji se po njima moraju spuštati, jednu po jednu, kako bi došli do pothodnika, a odatle i ZET-ova autobusnog terminala.

Prvi puta o kvaru pisali smo početkom srpnja, a tada su nam prolaznici i djelatnici obližnjih trgovina rekli da su van funkcije oko mjesec dana. Točnije, neispravan je njihov silazni trak, dok je onaj uzlazni uglavnom u funkciji. Tada nam je iz gradske uprave rekli da se planira popravak postojećih stepenica te njihova naknadna zamjena novima.

No, vrijeme je prolazilo, mi smo o stepenicama pisali još nekoliko puta, no one su i dalje ostajale u kvaru. Ponekad bi, kako smo se i sami uvjerili, posve stale, većinu vremena u funkciji je bio samo onaj trak koji vodi prema pothodniku, no službi koje bi ih servisirale nitko nije vidio. Grad Zagreb sad je u savjetovanje s javnošću pustio natječaj kojim traže izvođača radova na zamjeni eskalatora.

"Predmet nabave su radovi demontaže postojećih i ugradnja novih pokretnih vanjskih stepenica s izvršenjem svih pripadajućih građevinskih, strojarskih i elektroinstalacijskih radova do potpune gotovosti, funkcionalnosti i ispitivanja stepenica. Svi radovi se izvode se na otvorenom prostoru Importane centra", stoji u detaljima natječaja vrijednog 650.000 eura bez PDV-a. Radovi bi trebali biti gotovi u roku od pet mjeseci od dana uvođenja u posao.

Osim samim radovima, piše u troškovniku budućeg natječaja, izvođač mora obaviti i nabavu novih vanjskih pokretnih stepenica. Time bi se, u sljedećih otprilike pola godine, trebao konačno riješiti problem koji stanovnike Zagreba muči već godinama. Nije ovo, naime, prvi puta da su pokretne stepenice na Tomislavcu pokvarene, a zbog njih su Importanne centar i Grad Zagreb svojedobno završili i na sudu. Kako se stepenice nalaze na javnoj površini, nije bilo posve jasno tko je nadležan za njihovo održavanje, pa se neki sjećaju i "talačke krize" iz 2018. godine kad su stepenice okupirali zaštitari Importannea koji nisu dali serviserima iz Grada da rade na njima.