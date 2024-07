Ni dva tjedna kasnije nema pomaka: Stepenice kojima se koristi 250.000 Zagrepčana i dalje su u kvaru

Nisu još popravljene pokretne stepenice na ulazu u Importanne Centar, odnosno pothodnik kod Glavnog kolodvora, provjerili smo jučer na terenu. O kvaru smo pisali prije dva tjedna, a u gradskoj su upravi tada rekli da će ga otkloniti. – No, ništa se nije promijenilo pa sad već gotovo mjesec i pol stepenice ne rade, kao da trebaju popraviti zrakoplov – kazala nam je djelatnica u pekarnici, dodajući kako i dalje svakoga dana gleda starije ljude i roditelje s kolicima kako silaze po običnim stubama koje su prolaznicima još na raspolaganju.

U kvaru je, podsjetimo, silazni trak eskalatora na ulazu u Importanne i pothodnik koji vodi i k autobusnom terminalu, a iz Grada su prije dva tjedna na naš upit odgovorili kako se planira njegova zamjena. – Sadašnje stepenice će ići na popravak do nabave novih – poručili su također.

No, budući da kvar nije otklonjen, ponovno smo pitali kada se planira popravak te koliko će stajati, no do zaključenja broja nismo dobili odgovor. Stepenice su u funkciji još od 1994. godine, a već dulje vrijeme upozorava se da su stare te da ih treba zamijeniti. Prije šest godina došlo je i do spora između Grada te vodstva Importanne Centra, i to oko toga tko je nadležan za njihovo održavanje. A zbog 3,7 milijuna kuna duga Grada prema Centru na ime održavanja zajedničkih dijelova nekretnina, uključujući pokretne stepenice, pokrenut je u rujnu 2018. i upravni postupak.

Pokretne stepenice stare su 30 godina te su dotrajale, rekli su nam u Importanne Centru prije dva tjedna kad smo ih upitali zašto ne rade te kad se planiraju popraviti. – Grad Zagreb je tijekom 2018. samovoljno preuzeo obvezu održavanja pokretnih stepenica, s čim u vezi su i dalje u tijeku sporovi. Importanne Centar d.o.o. je odmah po saznanju da ne rade uputio Gradu dopis kojim moli hitnu sanaciju i popravak radi izbjegavanja dodatne štete – poručili su.

