Tomašević: 'Od petka prestaju vrijediti sva rezervirana parkirna mjesta'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, sa svojim zamjenikom Lukom Korlaetom, stigao je na parkiralište u Veslačkoj ulici na broju 17 te progovorio o uvođenju reda u parkiranje u metropoli.

– Krajnje je vrijeme da se dovede u red parking u Zagrebu, a ova lokacija jedan je od takvih primjera jer je ovdje prije 14 godina izdano rješenje za korištenje više od 100 parkirnih mjesta. Zanimljivo je i to da parkirna mjesta u gradu funkcioniraju kao političke usluge prošle vlasti i zato je nastao potpuni nered – započeo je Tomašević pa dodao da je problematično to što je to bilo besplatno za NK Zagreb i Zagrebello.

Što se tiče institucija, izuzetci su Ministarstvo kulture, Hrvatska narodna banka te HANFA koji svoja parkirna mjesta plaćaju, a sve ostale institucije, pojedinci... ne plaćaju ni euro, poručio je. – I evidencija kao da ne postoji, katastrofa je, pravne osnove na kojima su izdane, naplate... a ovo u Veslačkoj je jedan od primjera. Vratit ćemo građanima oko 86 mjesta – dodao je gradonačelnik.

– Zanimljivo je i čuti što gradski HDZ kaže: ako se ispred HNK uzmu neka parkirna mjesta za biciklističke staze, treba ih se nadoknaditi. Možda će ih oni nadoknaditi jer su oni očito uz privolu bivšeg gradonačelnika uzeli rezervirana parkirna mjesta i barem deset godina nisu platili ni euro. To je licemjerno – poručio je gradonačelnik.

Što se tiče povlaštenih parkirališnih karti, postoji više od 5000 tih karti u odnosu na parkirna mjesta samo u prvoj zoni, dodao je. – Taj nered nije nastao dok sam ja gradonačelnik, nego prije – kazao je pa obećao da će to razriješiti.

Postoje tri mjere, a jedna od njih tiče se terasa ugostiteljskih objekata. Maksimalno će se, objasnio je Tomašević, moći uzeti tri parkirna mjesta, a znatno su i povećali cifru koju su objekti plaćali za svoje terase. Dakle, u Gradu su korištenje parkirnih mjesta za terasu izjednačili sa cijenama rezerviranog parkirnog mjesta tako da cijena sada iznosi oko 530 eura mjesečno. Do sada je bila deset puta manja, a upravo zbog te mjere, kazao je Tomašević, vraćeno je 130 parkirnih mjesta u centru grada, dok je u cijelom Zagrebu čak 300.

Druga mjera vezana je za rezervirana parkirna mjesta. – Od 6. rujna prestaju vrijediti sva dosadašnja rješenja jer ne znamo tko je izdavao, za neke ne postoji evidencija – poručio je Tomašević.

Prema procjenama, s te dvije mjere do kraja godine bi se građanima trebalo vratiti 500 mjesta za parkiranje. Treća mjera je blokovsko parkiranje, a za to traje analiza prijedloga koji su pristigli. Povlaštena karta za prvu zonu neće se moći koristiti u drugim zonama. – Doradit ćemo ih, ali s njima dalje idemo jer će blokovi dovesti do toga da će stanari lakše moći naći parking – poručio je.

Gradonačelnik je najavio i četiri nove mjere koje će ići u javno savjetovanje, a o njima će se odlučivati zajedno s tri mjere o kojima se ranije raspravljalo. – Ukidanje mogućnosti kupnje povlaštene karte vlasnicima nekretnina koji nisu stanari, nova je mjera koja je došla u javnom savjetovanju. Vlasnici stanova u centru Zagreba, takvih ljudi ima 580, ne žive u prvoj zoni, a koriste povlaštenu kartu. To više neće vrijediti – kazao je Tomašević.

Druga mjera, koju su predložili stanari iz VGČ Donjeg i Gornjeg Grada, je da se produži naplata parkinga u prvoj zoni pa bi se subotom parking plaćao do ponoći, u nedjelju do 15 sati. Kada je riječ o trećoj mjeri, gradonačelnik je kazao da se ona tiče građevinskih tvrtki koje za korištenje parking mjesta za postavljanje dizalica plaćaju 18 eura mjesečno.

– Ta cijena je nula kod obnove od potresa, ali će se višestruko povećat za izgradnju zgrada – kazao je Tomašević.

Četvrta mjera odnosi se na pooštravanje kontrole ograničenja vremena parkiranja u prvoj i drugoj zoni. – Studija Prometnog fakulteta je pokazala da se u prosjeku u prvoj zoni automobili zadržavaju više od četiri sata, iako je dopušteno najviše dva sata – poručio je gradonačelnik.

Na pitanje je li ovo pravo vrijeme za uvođenje takvih mjera i može li Tomašević zbog toga izgubiti izbore, kazao je da želi napraviti ono što je u javnom interesu i da mu nije problem da se zamjeri onima koji neopravdano koriste parkirna mjesta. – Njih 10 neće glasati za mene, ali hoće drugih 100 koji će sada koristiti parkirna mjesta, a to ranije nisu mogli – poručio je pa dodao da će se blokovsko parkiranje sigurno uvesti do kraja godine.

