Tomašević otkrio: Primio sam prijetnje smrću, ništa me neće pokolebati u mojim odlukama

Meni se prijeti s kaznenim prijavama na dnevnoj razini i ne samo s kaznenim prijavama i sa smrću i sa čime sve ne - izjavio je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u emisji U mreži politike na MrežiTV. Gostujući u emisiji Mreže TV gradonačelnik je govorio o aktualnim gradskim problemima, a pretkraj emisije dotaknuo se i slučaja oglašavanja na ZET-ovim vozilima.

Komentirajući raskidanje ugovora s tvrtkom s kojom se vrši oglašavanje Tomašević je kazao kako zbog prijetnji kaznenim prijavama ako raskine ugovor neće posustati.

- Meni se prijeti kaznenim prijavama na dnevnoj razini - nastavio je Tomašević dodavši kako je primio i prijetnje smrću.

Foto: Mreža TV

Na pitanje kada je imao posljednju prijetnju smrću odgovorio je: 'Ozbiljnu, prije mjesec dana'. Na pitanje tko mu je zaprijetio Tomašević je odgovorio kako se time bavi policija. Na pitanje kako je upućena ta prijetnja Tomašević je rekao kako je to nebitno i da je to prijavljeno policiji koja se tim bavi. Otkrio je kako se radilo o pismu. Nije htio otkriti sadržaj pisma, rekao je samo kako u njemu 'ima toga dosta'.

- Gdje bih došao kada bi se s takvim stvarima bavio. Ali procijenim koje su neke prijetnje, kako bih rekao, uobičajene - rekao je. Na pitanje je li ta prijetjnja bila prijetnja smrću Tomašević je potvrdno odgovorio.

Dodao je kako nije pod policijskom zaštitom, no da je prijetnja prijavljena policiji, a takve prijetnje ocijenio je sastavnim dijelom svog posla.

- Nema šanse da me prijetnje smrću ili prijetnje kaznenim prijavama pokolebaju u odlukama koje smatram da su u javnom interesu grada Zagreba. - zaključio je.

'Pojavila se inicijativa da se stadion nazove po Ćiri'

Osim toga, Tomašević se dotakao i aktualnih tema, a odmah na početku emisije odgovorio je pitanje o Ćiri Blaževiću. Naime, postavlja se pitanje hoće li preminuli trener svih trenera u Zagrebu gdje je proveo najveći dio života dobiti, ulicu, trg, most ili spomenik.

- Mislim da je velik doprinos Miroslav Ćiro Blažević dao za hrvatski i zagrebački nogomet i sport, no procedura za imenovanja je složena. Treba prvo ime dodati u Fond imena, zatim naći ulicu i mjesto koje je prikladno, treba se i obitelj složiti s tim. Uglavnom, nekoliko inicijativa je već najavljeno na tu temu, tako da ćemo i unutar Gradske skupštine razgovarati o tome s koalicijskim partnerima - kazao je Tomašević.

15.02.2023., Zagreb - Posljednji ispracaj Miroslava Cire Blazevica u Aleji velikana na groblju Mirogoj. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Zasada nije došla službena inicijativa, pojasnio je Tomašević, dodavši kako je stigao i prijedlog da se stadion nazove po Ćiri.

- No kao što znate pitanje stadiona je takvo da ga prvo treba izgraditi, odnosno srušiti postojeći i izgraditi novi - istaknuo je.

Ćiru će, dodao je, pamtiti po njegovoj toplini i karakteru.

- To nije čest slučaj da nekoga toliko ljudi poštuje i voli. I političari i oni koji nisu, i lijevi i desni...- prisjetio se i izrazio sućut još jednom obitelji.

O poskupljenjima

Govoreći o poskupljenjima Tomašević je naglasio da se u godinu dana nije povećala cijena niti jedne komunalne usluge otkako je došao na vlast.

- Onda je došao novi model za otpad i činjenica je da je uvođenjem fiksne naknade i vrećica nekima usluga poskupila, ali bome nekima i višestruko pojeftinila, posebice onima u obiteljskim kućama, čak i do tri puta, tako da to nije klasično povećanje cijena, već novi model - rekao je.

Voda će poskupjeti od 1. ožujka za 15%, ponovio je, jer nema izbora, a poskupljenje je toliko da se osigura 30% potrebnog novca kako bi se obnovila vodoopskrbna mreža i mreža odvodnje koja je u lošem stanju, jednom od najgorih u Europi. To su ujedno i najskuplji projekti, a nedopustivo je da dio stanovnika u metropoli i danas nema vodoopskrbu, naglasio je.

- Ne možemo to subvencionirati iz gradskog proračuna. Za sve one kritičare iz oporbe poput Milan Bandić 365 i HDZ-a koji su bili na vlasti, podsjetit ću da je 2007. Holding izdao više od 2 milijarde za obnovu vodoopskrbne mreže, a nisu uložili gotovo ništa u to - rekao je Tomašević. Projekt namjerava realizirati do 2028.

Odnos s HDZ-om i bolnica u Blatu

Čini se da je dobar odnos s HDZ-om, jučer ste bili s ministrom Butkovićem i dobro surađujete?

- Surađujemo s Vladom i ja moram kao gradonačelnik raditi sve što mogu u mojoj moći za Grad Zagreb i Vlada bi morala neovisno o kojem je gradu riječ raditi na infrastrukturi - odgovorio je.

Spominjući drugi projekt u kojem se surađuje s Vladom, Bolnica u Blatu, kazao je kako nije zadovoljan stanjem u kojem se nalazi jer je zapelo na imovinsko-pravnim odnosima.

- Vjerujem da je svima u interesu da taj projekt ide jer Novi Zagreb nema bolnicu i dok mi čekamo novu bolnicu u Blatu grad Zagreb u Domu zdravlja u Siget ima jedan od većih centara i tamo radimo jedan mini bolnički centar dok se ne otvori nova bolnica u Blatu - dodao je.