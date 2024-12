Tomašević na sastanku sa zaštitarskim tvrtkama nakon tragedije u Prečkom: Zatvoren je za javnost

Nakon što se u petak u zagrebačkoj osnovnoj školi dogodila nezapamćena tragedija u kojoj je 19-godišnji mladić napao učiteljicu i učenike, gradonačelnik Tomislav Tomašević sazvao je sastanak sa zaštitatskim tvrtkama. Kako su obavijestili u gradskoj upravi, sastanak nije otvoren za javnost, te nisu predviđene izjave za novinare.

Podsjetimo, ova ogromna tragedija svratila je pozornost na pitanje sigurnosti u školama, odnosno treba li potrožiti ulazak u škole. Premijer Andrej Plenković najavio je mjere postroženja. "Odlučili smo u nekoliko dana dok će trajati praznici vidjeti što možemo dodatno učiniti u pogledu sigurnosti. Od toga da se sve školske institucije obavezno zaključavaju, jednako tako i tehnička poboljšanja u odnosu na vrste vrata koja se koriste u školama.

Dakle, da ne može više doći do situacija da netko ulazi u škole, a da u tom trenutku nema nikoga od tehničkog osoblja na porti." kazao je Plenković nakon sastanka s članovima Vlade. "Dodatno je bitno da se u sistematizacijama škola predvidi mjesto za osobe koje bi bile kvalificirane raditi na tom mjestu i koje imaju vještine za to, a da to nije spremačica ili domar" dodao je.

