Tom Odell otvara sezonu s više od 30 koncerata u Tvornici kulture

Uz dobru cugu, još bolje društvo i brojna imena koja će popuniti listu koncerata u Zagrebu do kraja godine, tako je Tvornica kulture odlučila predstaviti šaroliku jesensko-zimsku sezonu. Za njih je to bila velika stvar jer su nakon dvije godine koje je obilježila pandemija ponovno mogli okupiti ljubitelje dobre glazbe i u opuštenoj atmosferi prezentirati što pripremaju u idućih nekoliko mjeseci.

– Ovo je nešto što smo radili prije x godina. Imamo super, raznoliku sezonu, a tijekom nje pojavljivat će se još datuma i izvođača – kazao je koncertni promotor Sanjin Đukić.

U videospotu kojim se također predstavlja program vrte se imena sve do kraja prosinca. Već u listopadu kreću s jakim izvođačima pa u subotu stiže afirmirani britanski kantautor Tom Odell koji se nakon tri godine vraća na pozornicu Tvornice. Poznato je da su se ondje odavno ugnijezdili različiti žanrovi pa je tako do kraja godine kroz više od 30 koncerata i festivala osiguran program gotovo za svačije uho. Jazz festival Zagreb održava se od 5. do 7. listopada, a potom redom dolaze Zvjezdan Ružić, Irena Žilić, Hiljson Mandela, Xavier Rudd, Mimi Mercedez, Jura Stublić i Film, Luka Nižetić te Macy Gray. Kraj mjeseca pak obilježit će “Štaš bit za Halloween party”.

Prvi vikend u studenome je November Fest uz Detour, Pavel, Edu Maajku, Alejuandra Buendiju, Psihomodo pop i Vinka Ćemeraša, a potom će se u Šubićevoj slušati i Jazz/Takes supergroup te Valentina i Clutch. I beogradski noise-pop bend Artan Lili, koji će 10. rođendan proslaviti regionalnom turnejom, kao jednu od postaja odabrao je upravo Tvornicu. A do kraja godine stižu i Rambo Amadeus, 30zona, Milky Chance, 2xŠihta, Lačni Franz i Vojko V.

– Moji top izbori bi svakako bili Lil Drito, koji je sada i najaktualniji, Macy Gray, Artan Lili, Vojko V, Xavier Rudd i grupa Clutch, kojoj se osobno najviše veselim. Stvarno imamo svega, od trapa, jazza, popa i dobrih gitarista do najaktualnije regionalne glazbe i velikih stranih imena. Nekoć su ljudi mislili da je Tvornica više rock-klub, a ona je zapravo i ishodišno mjesto neke trap kulture, tako da žanrovski stvarno nismo ograničeni – ističe Sanjin Đukić.

A da nije rezervirana samo za afirmirana lica, kako s domaće i regionalne, tako i sa svjetske scene, već i za svježe autore i izvođače, govori i današnji Lil Drito. Na svojevrsnoj platformi za isticanje novih imena na sceni, poglavito u smislu trap i R’n’B žanra, svoj će prvi veći nastup imati i Mia Čičak, umjetničkog imena Miach. Prije samo 11 mjeseci izbacila je prvu pjesmu, a nastup na Dritu važan joj je i zbog iskustva i zbog kontakta s publikom.

– Jako me zanima kako ću se snaći na stageu. Nadam se da će publika biti nabrijana, a dobila sam i nekoliko poruka od ljudi koji su mi rekli da me jedva čekaju vidjeti, tako da sam jako uzbuđena – govori mlada autorica koja se žanrovski smjestila između R’n’B i pop-glazbe. Raznolikost koja prati Drito, kao i Tvornicu u novoj sezoni, posebno je raduje, a uz nju će danas nastupiti još 16 izvođača.