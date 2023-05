Svi u Samobor: Kušajte češnjovke i provjerite gdje je skakao Jackie Chan

Podmažite lanac, namjestite sjedalo i napumpajte gume jer Večernjakova biciklijada sve je bliže. Startamo 3. lipnja u 10 sati sa zagrebačkog Trga dr. Franje Tuđmana, a nakon 22 kilometra stižemo na mjesto "gdje je sve počelo" davne 1979., na samoborski Vugrinščak. Ondje vas očekuje cjelodnevna zabava s brojnim radionicama i igrama za djecu, kvizovima, sportskim natjecanjima, bogatom gastroponudom, a moći ćete se i osvježiti u bazenu. Vrhunac se očekuje u večernjim satima, kada će publiku zagrijati grupa Vatra te gosti iznenađenja.

A kada vas put već nanese u Samobor, kojim smo se prošetali s gradonačelnicom Petrom Škrobot, donosimo popis svega što ne smijete propustiti okusiti, vidjeti ili pak doživjeti. Samoborska kremšnita, primjerice, jedan je od najpoznatijih simbola grada, a nadaleko su poznate one iz slastičarnice "U prolazu", ispred koje se svakodnevno stvaraju dugi redovi. A ne propustite se zaputiti ni prema povijesnoj utvrdi Staroga grada, na kojoj je izvodeći kaskaderske skokove umalo skončao slavni Jackie Chan.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Autohtona kuhinja

Nakon pedaliranja okrijepiti se možete, primjerice, u nekom od brojnih samoborskih restorana koji nude tradicionalnu autohtonu kuhinju, poput Samoborske pivnice, odnosno restorana Salvator, Samoborske kleti te krčme Gabreku, poznate po specijalitetima s gljivama. Samoborski kotlet, salama i češnjovke samo su neki od tamošnjih autohtonih proizvoda, a ne propustite kušati ni, preporučuje Petra Škrobot, sočne pastrve koje sprema OPG Kršlinov mlin.

Zaštitni znak iz 19. stoljeća

Oni istančana nepca nikako ne smiju propustiti kušati bermet i muštardu, neke od zaštitnih znakova samoborskog kraja, koji se u podrumu obitelji Filipec već stoljećima rade po istoj recepturi. Bermet će vas zaintrigirati svojim gorko-slatkim okusom nadopunjenim aromama tropskog voća, a gastronome će oduševiti muštarda, pikantni umak čiji je glavni sastojak sjeme gorušice. Može se kombinirati uz govedinu, kobasice ili pak češnjovke.

Guštanje u slatkim simbolima

Gotovo koliko i kremšnita, poznati su i dugi redovi koji se stvaraju ispred slastičarnice "U prolazu", na glavnom gradskom trgu, kako bi se guštalo u slavnoj samoborskoj slastici koja se također ondje sprema prema tradicionalnoj recepturi. Često se kremšnite pakiraju i za van pa se njima časti kod kuće, no poseban je osjećaj, kažu Samoborci, osladiti se na samoborskom zraku.

VEZANI ČLANCI:

Muzej u Livadićevoj kući

Poznate su i kremšnite hotela i kavane Livadić, nazvanih prema slavnom skladatelju i nekadašnjem samoborskom gradonačelniku Ferdi Livadiću, u čijoj se obiteljskoj kući, nedaleko od kavane, smjestio i Samoborski muzej. Ondje možete razgledati izložene geološko-arheološke, povijesne, umjetničke i kulturno-povijesne zbirke te doznati sve o povijesti grada i njegove okolice. A šetnicom koja od muzeja vodi do Vugrinščaka uživat ćete u zelenom ambijentu prirode i zvucima žubora potoka.

Stari zdenac i Wagnerova vila

U centru glavnoga gradskog trga, onog kralja Tomislava, nalazi se stari zdenac s pitkom vodom, poznat po legendi prema kojoj se onaj "tko iz njega pije, uvijek vraća u Samobor". Od tamo se možete, primjerice, zaputiti prema crkvi svete Anastazije ispred koje se nalazi kip Djevice Marije posvećen žrtvama Prvog svjetskog rata. Možete produžiti i do Prolaza hrvatskih pjesnika ili pak Parkom domovinske zahvalnosti do stuba koje vode u Langovu ulicu pa prema franjevačkom samostanu, nasuprot kojeg se nalazi i "prva samoborska vikendica", odnosno Wagnerova vila te zgrada stare samoborske škole. Do Tomislavova trga možete pak zaokružiti Langovom te Perkovčevom pa preko mosta izgrađenog prije više od stoljeća, koji je svojevremeno bio drugi armirano-betonski most u Europi.

Bijeg u šumsku hladovinu

Samo nekoliko minuta pješačenja potrebno je kako biste iz centra grada pobjegli u skrovite dijelove jedne od najljepših samoborskih šetnica, Anindola, koja se nalazi podno krošanja brda Tepec. Tim su se šumskim puteljcima nekoć šetali i inspiraciju tražili neki od najslavnijih književnika poput Augusta Šenoe, Antuna Gustava Matoša i Stanka Vraza, a ondje se, kod kapele svete Ane, već više od stoljeća i pol, jednom godišnje održava i Aninovsko proštenje, koje je uprizoreno i u kultnom klasiku Kreše Golika "Tko pjeva zlo ne misli".

VEZANI ČLANCI:

Zdanje kralja Otokara u filmu

Najbolji pogled na cijeli grad pruža se pak s brda na kojem i dalje stoje ostaci povijesnog zdanja poznatog pod nazivom Stari grad, kojim su nekoć gospodarili brojni kraljevi i plemići poput Arpadovića, Anžuvinaca, Frankopana, Erdõdyja i grofova Celjski, a davne 1268. dao ga je sagraditi češki kralj Otokar. Zdanje je to koje je prije gotovo četiri desetljeća poslužilo i kao kulisa za film "Božji oklop", u kojem je glavnu ulogu odigrao slavni Jackie Chan, koji je umjesto kaskadera scenu skoka sa stijene na lijanu odlučio izvesti sam te umalo poginuo.

Za avanturiste na dva kotača

Ako vam je pedaliranje od Zagreba do Vugrinščaka bio "mačji kašalj" i želite i okolicu Samobora razgledati na dva kotača, okušajte se na nekoj od sedam dodatnih ruta koje sve startaju s Trga kralja Tomislava. Najkraća i najmanje zahtjevna duga je deset kilometara, a zaokružit ćete je preko obližnjeg naselja Bregana, Luga Samoborskog, Velike Jazbine te malom uzbrdicom preko Otruševca i Vrhovčaka, odakle se možete spustiti ponovno na glavni gradski trg. Pravi avanturisti mogu se pak zaputiti na još 30 kilometara dugu vožnju preko naselja Rude i Braslovje do Prekrižja Plešivičkog, gdje će s asfaltne ceste prijeći na šumski put prema planinarskom domu Željezničar na Oštrcu te se istim putem vratiti na startnu poziciju.

GALERIJA 40. Večernjakova biciklijada snimljena iz zraka