Susjedi i poznati glazbenik opraštaju se od svima omiljenog Josipa: 'Baš me šokiralo jučer i klinci su žalosni, poseban je bio'

Svijet je neki dan napustio Josip. Za mnoge običan čovjek, trgovac u lokalnom dućanu u Prečkom, s tek 47 godina i bez obitelji. No, Josip za lokalce nije bio samo običan čovjek, već osoba koja je dodirnula mnoga srca svojom ljubaznošću i pristupačnošću.

"Nije on bil neka poznata faca, ne zna njega niko osim nas tu kaj idemo u kvartovski dućan, al za mene je bio prava guba, svaki dan smo se viđali jer su jednostavno okolnosti bile takve... svaki dan smo se sretali u lokalnom dućanu i po par puta... gdi odem kupit kruh, mlijeko, popričali bi malo, a i on bi znal sve kaj ima il‘ nema i kaj da uzmem i kupim, kaj je najbolje, a i tak sve po redu do novina tam sa strane kad bi čital one naslove...

Ne čitaj to Joe (tak me zvali), reko bi mi Josip, to je otrov, nemoj se s tim trovati!

Volio sam Josipa, dobar čovek, sve bi ti on pripremili i na blagajni je bil jako fin i pristojan... izvolite, prosim lepo,"bongioro senjore" bi mi znal reći, come stai, bene!!!

A znal je doslovno sve od mjuze do kaj i kak da pripremim lazanje il‘ grah čušpajz, bilo kaj sam htel znati od sporta do politike... sve bi on rekel onak po praf kaj da je imala pet fakulteta, a slagal je kištre i kutije otvaral sa jogurtima i kremšnite kad bi došle, ‘na popustu su, zemi duple‘", napisao mu je u oproštaju na Facebooku glazbenik Renato Metessi, koji je bio redovni kupac u dućanu, ali kaže kako je s Josipom bio prijatelj.

Da Josip nije dirnuo samo neke dokazuju još stotine poruka u lokalnim grupama kvarta Prečko. Stotine susjeda na dirljiv način opraštalo se od svog prodavača, a ispred njegove trgovine upaljena je nekolicina svijeća uz pokoji cvijet.

"I meni je stavljao stvari u vrećicu, kad nešto nisam mogla dohvatit on bi mi dodao, uvijek raspoložen za šalu, radio je i volio taj posao. Malo takvih ima. Znao mi je reći - što imam od toga da se iskaljujem na druge i da dolazim na posao bezvoljan. Duša od čovjeka", napisala je jedna gospođa.

Zvali su ga Joža, a Joža je za njih bio dobri duh tog dućana, mnogi su prepričavali svoje razgovore s njim, a svi su se složili kako svijetu treba više Josipa. "Baš me šokiralo jučer i klinci su žalosni, poseban je bio... Uvijek nasmijan s velikim smislom za humor ma Ljudina. Svima bude falio", napisao je još jedan kupac.

Kažu njegovi kolege da je i zadnji dan bio nasmijan i šaljiv, ali već drugi dan, u četvrtak, Josipa više nije bilo.

