Što mislite o prespavancu u muzeju? Sprema se prava noćna avantura za najmlađe, broj mjesta je ograničen

Muzej grada Zagreba priređuje novu Muzejsku noćnu avanturu. Prije početka nove školske godine, one najmlađe odvest će u tajanstveni svijet muzeja. Na rasporedu je u subotu, 31. kolovoza s početkom u 19 sati, a namijenjeno je za djecu uzrasta od 7 do 12 godina. Roditelji će po njih moći doći u idući dan od 8 do 8.30.

Muzejska noćna avantura, naime, jedinstvena je prilika da djeca, kroz igru i istraživanje, urone u svijet Muzeja. Ovog puta upoznat će se s ličnostima na portretima te pokušati odgonetnuti tko su osobe koje ih gledaju sa zida.

Osim toga, najmlađe Zagrepčane očekuje i zabavne radionice, pustolovina detektivske potrage za portretima, zajednička večera, filmska večer i prespavanac u Muzeju. U toj noći saznat će što se u Muzeju događa kad žamor posjetitelja utihne, a svjetla se ugase.

Ipak, mjesta su ograničena, a maksimalni broj sudionika je 20. Cijene programa je 50 eura i uključuje večeru i doručak, čuvanje i animaciju djece, prespavanac, pustolovinu detektivske potrage i fotografiranje za uspomenu. Svi zainteresirani mogu rezervirati mjesto putem e-pošte na adresu: info@mgz.hr, kako bi, usput, dobili i upute. Rezervacija je ostvarena po primljenoj uplati.

