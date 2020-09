Stanovnici Črnomerca: Treba nam reciklažno dvorište, no ova lokacija ne dolazi u obzir

Razne su ideje imali stanovnici Ulice Črnomerec za uređenje zemljišta između kućnog broja 90 i 94 koje već desetljećima zjapi prazno. Jedni su se nadali dječjem igralištu, drugi su očekivali da će se jednog dana ondje podići nova stambena zgrada, a treći su urgirali za uređenje kakve zelene oaze. Mobilno reciklažno dvorište, kažu, na tom popisu definitivno nije bilo.

Morat će se po cesti

A upravo bi to ondje uskoro trebalo niknuti, kaže nam Mladen Salajster, jedan od stanovnika. I nikako se ne slaže s planom, kao ustvari i nitko tko živi u krugu od 100 metara od lokacije. Razloga je, kažu, nebrojeno, a među njima i to što se parcela nalazi na gusto naseljenom području, što je dvjestotinjak metara udaljena od Osnovne škole Medvedgrad te što je tik uz autobusnu stanicu na kojoj učenici nakon nastave čekaju prijevoz do kuće.

– Roditelji ovdje iskrcavaju svoju djecu, a ubuduće to neće moći činiti jer će im smetati auti koji će ostavljati otpad u reciklažnom dvorištu. A sigurno se krše i nekakva prometna pravila ako dvorište smeta autobusima – tumači Zoran Ivošević. Stanovnici prigovaraju tome što će učenici bus morati čekati okruženi prašinom i smradom, a smeta im i to što će u njihov kvart prije stići deponij nego, primjerice, igralište ili teretana na otvorenom za odrasle.

– Starosjedilac sam i godinama promatram kako oko mene niču stambene zgrade, ali već sedam desetljeća ovo područje nema dječjeg igrališta. Da ne spominjem da je nogostup samo na ovoj strani ceste i da je toliko uzak da ljudi moraju hodati jedan iza drugoga. To znači da će ljudi kraj dvorišta morati prolaziti po cesti jer će se sigurno zauzeti cijeli nogostup – ističe Salajster. Neke od susjeda budućeg reciklažnog dvorišta, poput Jasmine Kamberić i Željke Deroja, vijest o projektu nagnala je, kažu, da počnu razmišljati o preseljenju. Stanuju u zgradi na broju 127, točno preko puta, i strahuju od buke i “miomirisa” otpada.

– Da smo znali da će se ovdje “posaditi” reciklažno dvorište, nikada se ne bismo doselili. Svi u zgradi tako misle. A zanima me i hoćemo li za tu muku dobiti nekakvo obeštećenje? – pita Željka Deroja. Ljutiti su stanovnici Ulice Črnomerec, blago rečeno, pa najavljuju i peticije i moguće druge akcije. No predsjednik Vijeća gradske četvrti Jure Jelić apelira na razumijevanje.

Planovi za bolje mjesto

– Nitko ovim rješenjem nije baš zadovoljan, ali to je sve što se trenutačno može napraviti. Kvartu je prijeko potrebno reciklažno dvorište, bez obzira na to što je riječ samo o mobilnoj varijanti – kaže Jelić. Črnomerec ga, naime, nema, a najbliže je reciklažno dvorište u Zagorskoj ulici u četvrti Trešnjevka sjever, što je mnogima predaleko. Stoga je nadležni gradski ured pronašao lokaciju na kojoj će se smjestiti, no ispalo je da je stanovnicima sporna.

– To je privremeno rješenje jer postoje planovi za gradnju permanentnog dvorišta na drugim, boljim lokacijama. Jedna je u Gradišćanskoj ulici, iza Doma zdravlja prema Francku, a može biti i kod Grafokartona, prije ulaska u tvornicu. Obje su lokacije pogodne jer ne bodu u oči i nikome ne smetaju. Ali, eto, rješavaju se imovinskopravni odnosi – govori Jelić. Je li gradnja reciklažnog dvorišta u Ulici Črnomerec privremeno ili trajno rješenje i postoji li alternativna lokacija koja neće toliko smetati stanovnicima, pitali smo i Zagrebački holding, kao i njegovu podružnicu Čistoća, ali odgovor nismo dobili.