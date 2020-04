Zagrebački sindikat: Ostali smo bez uskrsnice jer nemamo kolektivni ugovor

Za isplatu uskrsnica ovih se dana bore sindikati Zagrebačkog holdinga, od čijih je članova, podsjetimo, zatraženo ne samo da se odreknu blagdanskog bona u iznosu od 600 kuna, nego i da to učine napismeno. Odnosno, da prvo potpišu izjave da se, osim dara za Uskrs, odriču i tog prava iz kolektivnog ugovora, kao i mogućnosti njegova naknadnog potraživanja sudskih putem. Poručeno im je kako bi to bio njihov osobni doprinos "uklanjanju po život opasnih ostataka po krovovima zgrada i kuća” nakon potresa, no sindikati su ih odmah upozorili kako ništa nisu dužni potpisivati te Holdingu uzvratili kako bez blagdanskoga dara ne namjeravaju ostati.

Pravo na uskrsnicu, pak, imaju i zaposlenici gradske ustanove Upravljanje sportskim objektima, no oni je, ističe Goran Jelić, predsjednik tamošnjeg Sindikata branitelja i radnika, i bez potpisivanja izjave o odricanju neće dobiti. Problem je, objašnjava, u tome što njihovo pravo na blagdanski dar nije definirano kolektivnim ugovorom, budući da ga nemaju, već pravilnikom o radu.

- A taj pravilnik ne štiti naša prava niti možemo utjecati na ono što u njemu stoji. Sve se odluke donose preko upravnoga vijeća koje glasovanjem može neku točku iz pravilnika izbaciti ili je pak u njega uklopiti. Tako je većinskim glasovima izvan snage stavilo i točku koja nam daje pravo na uskrsni dar za ovu godinu, i to je bilo to, priča završena. Nije bilo potrebe da potpisujemo ikakve izjave kao oni u Holdingu - kaže Jelić, koji je čelnik jednoga od šest sindikata u ustanovi Upravljanje sportskim objektima.

Kolektivni su ugovor, dodaje, imali dok su pripadali Holdingu, no kada su 2014. godine iz njega izišli, prestao je vrijediti, a novoga do danas nema, ističe, usprkos svim sindikalnim naporima da ga dobiju.

- Ova je mjera usto velik udarac na radnike ustanove jer polovina njih ima plaću daleko ispod prosječne pa i ovako jedva preživljavaju. Naši članovi dolaze na posao unatoč opasnosti od koronavirusa, i želimo raditi, samo tražimo da se poštuju i naša prava - zaključuje Jelić.